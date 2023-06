Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.- Considerando que la relación entre sindicato y empresa es tensa y, corre la versión de que nuevamente habrá liquidaciones, la secretaria general del sindicato de Kemet, Dolores Zúñiga Vázquez, dijo que posiblemente se acuerde aceptar la oferta de la empresa, de aceptar el 4 por ciento de incremento salarial.

Informó que el próximo martes, sostendrá una reunión con sus representados para abordar el tema del incremento salarial y en el que posiblemente se acuerde aceptar la oferta de la empresa, que es del 4 por ciento.

Dijo que ha recibido mensajes por whatsapp de los trabajadores en donde le piden hacer una reunión urgente porque están inquietos, respecto de su situación laboral, además de que corre el rumor de que nuevamente habrá liquidaciones.

“El martes haré una reunión con todos los trabajadores dentro de Kemet porque hay mucha inquietud y me están llamando y pidiendo la reunión porque se dice va a haber liquidaciones nuevamente pero también porque muchos quieren que ya arreglemos con el 4 por ciento otros dicen que no y lo mejor es hacer la reunión con toda la gente para platicar yo pedí permiso al gerente y me autorizaron estaremos reuniéndonos y vamos a llegar a un acuerdo”.

Refirió que los trabajadores participan en la negociación salarial y sí la mayoría de ellos le pide que firme el contrato colectivo aceptando el 4 por ciento de incremento salarial, lo hará.

Como se recordará, desde el 1 de marzo, cuando venció el contrato colectivo de trabajo 2022, el sindicato y la empresa mantienen una tensa relación, toda vez que no llegaron a ningún acuerdo respecto a la negociación salarial, lo que ocasionó que el sindicato se fuera a huelga, que finalmente fue declarada por un juez laboral como ilegal, de manera que los trabajadores tuvieron que regresar a laborar.