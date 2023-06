La mega concentración que hará el presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en el zocala de la Cdmx el próximo primero de julio con motivo celebrar el quinto aniversario de la llegada al poder y en donde estáran porque así lo dispuso abajo del templete las seis corcholatas presidenciables, no es otra cosa que alimentar su ego pero sobre todo enviar claras señales que es el todo poderoso y gran decididor en la elección del 2024 no es absolutamente nadie más que el.

En el citado evento estarán la totalidad de las corcholatas las cuales por cierto acudiran como simples ciudadanos sentenciados estan para que no lleven porras ni personas que los vitoreen nada de eso, el show es del presidente y de nadie más, el tema en todo caso es observar si la multitud que asista en su gran mayoría sin duda acarreada desde diversas partes de la república mexicana aguantan las ganas de aplaudir a sus respectivos candidatos.

En lo que respecta a los recorridos de los presidenciables por MORENA, estos continúan con sus giras proselitistas por diferentes estados del país llevando la misma cantaleta que no es otra que enaltecer el trabajo que realiza su jefe el presidente LÓPEZ OBRADOR como principal discurso dejando para segunda mano su oferta y trabajo personal.

En medio de todo esto lo que se nota aunque no lo digan abiertamente, es la eterna reyerta que se da entre el ex canciller MARCELO EBRARD CASAUBON y CLAUDIA SHEINBAUM donde evidentemente existe una clara rispidez y todo esto ocurre pese a los compromisos que supuestamente signaron para que no sucediera.

Al quite haciendo el trabajo sucio en favor de la dama en mención se ha unido MANUEL VELASCO COELLO y en cierta forma RICARDO MONREAL quienes que aunque quedo apoyan a la ex jefa de gobierno de la Cdmx asentando cada que pueden certeros golpes en contra de MARCELO.

Por cierto a juzgar por lo hechos al presidente LÓPEZ OBRADOR ya se olvidó que advirtió que en el tercer trimestre del 2023 una de sus obras insignia como lo es la refinería “Dos Bocas” estaría operando al 100% de su capacidad.

Como olvidar que el presidente prometió que sería justamente el primero de julio del 2023 día del mentado mitin del triunfo cuando la refinería comenzaría a operar y aportando combustibles para lograr la autosuficiencia energética este mismo año, vaya enésima mentira.

En otras cosas dentro de lo que sin duda es una visita histórica al estado por parte de 15 embajadores provenientes de otros países todos ellos pertenecientes a la Unión Europea, el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA externo que las posibilidades de colaboración entre la UE y Tamaulipas son ilimitadas y muy prometedoras dejando en claro que las y los embajadores se encuentran en un estado que ha emprendido un profundo proceso de transformación deseando estrechar los lazos de colaboración en pos del humanismo para el bienestar de las y los tamaulipecos.

Asimismo el Gobernador VILLARREAL ANAYA aseguró que Tamaulipas es un estado honesto y seguro y que está listo para garantizar todas las libertades.

Por su parte el embajador GAUTIER MIGNOT que encabeza a las y los embajadores de la UE dejó muy en claro que Tamaulipas es una tierra de oportunidades que interesa mucho a Europa externado por lo mismo que los problemas de seguridad no se deben estigmatizar.

Desde luego que con la presencia de los quince embajadores de la Unión Europea, Tamaulipas se adentra en todos los sentidos ante los ojos del mundo, donde sin duda las inversiones y otras oportunidades culturales, sociales, comerciales y ambientalistas serán a corto plazo toda una realidad.

Cabe destacar que los diplomáticos permanecerán en tierras tamaulipecas hasta el domingo venidero donde tendrán la oportunidad de recorrer diversos lugares culturales y de recreación entre ellos visitaran Gomez Farias, Altamira, Madero y Tampico donde se les mostraran las inmensas bondades y riquezas que tiene Tamaulipas, queda claro que el gobierno del doctor VILLARREAL ANAYA sigue trabajando en todos los sentidos por el bienestar de las y los ciudadanos de la entidad.

En otro tema el problema de la intensa ola de calor que azota gran parte del territorio tamaulipeco con temperaturas que sobrepasan los 42 grados sigue siendo en algunas dependencias desdeñada por las autoridades, caso concreto es en el área de educación donde dia a dia se han contabilizado decenas de casos de menores y adolescentes con diversos padecimientos de salud producto del intenso calor.

El asunto y eso lo saben las autoridades es que en decenas sino es que cientos de escuelas no cuentan con la mínima infraestructura para enfrentar la inusual ola de calor en algunos planteles ni agua tienen.

El llamado es urgente para que suspendan el ciclo escolar, lo académico ya pasó sin duda la principal causa para que acudan los alumnos a la escuela o que esperan ¿acaso que ocurra una desgracia?.

