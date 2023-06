Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó la entrega de 680 escrituras a familias de diversas colonias de Nuevo Laredo y firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS).

En el evento celebrado en el Polyforum La Fe de esta ciudad, el director general del INSUS, José Alfredo Iracheta Carroll, reconoció la trasformación que vive la entidad con la llegada del gobernador Américo Villarreal y recordó que, hace unos meses, Tamaulipas era el estado más lento del país, pues no había voluntad política para sacar adelante este trabajo.

«Había más de mil escrituras listas para entregar, pero nunca hubo voluntad política de ningún tipo para sacar adelante este trabajo. Tamaulipas era el estado que más tardaba, hasta dos años y medio para tener una escritura, era el estado más lento del país. Ahora que cambia la administración tenemos un gobernador que si está preocupado por el bienestar de la gente», expresó Iracheta Carroll.

El gobernador entregó de manera simbólica escrituras a 10 de los 680 beneficiarios de los poblados «Guerreros del Sol» , «Sandía VIII», «Emiliano Zapata», Naciones Unidas, 1o. de Mayo, Los Arcos y Voluntad y Trabajo, entre otras.

Tras ser recibido entusiastamente con batucada, pancartas y gritos de «es un honor estar con el doctor», el gobernador Américo Villarreal Anaya felicitó a las y los beneficiarios de la entrega de escrituras y afirmó que, este tipo de actos, refrendan la voluntad y visión de su gobierno pensando siempre en el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

«Los tres órdenes de gobierno aquí representados por la Federación, el Gobierno del Estado y Municipal, estamos atentos a nuestra gente, que es a quien nos debemos, porque podemos tener poder en el gobierno, pero este vale únicamente si es para servir a la gente», indicó.

Trabaja ITAVU para mejorar 19 programas

Agregó que el Instituto Tamaulipeco de la Vivienda está trabajando para mejorar más de 19 programas «que también estaban ahí durmiendo el sueño de los justos, pero que son para que podamos construir una mejor casa, un mejor hogar», dijo.

«A mí no me interesa que tengamos viviendas de interés social. Lo que me interesa es que ustedes estén construyendo hogares tamaulipecos», manifestó.

Por su parte, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, agradeció al gobernador Américo Villarreal, por poner al servicio de los neolaredenses todas las instituciones estatales haciendo a un lado todos los obstáculos, dando resolución y celeridad a diferentes trámites para lograr la entrega de estas escrituras.

«Felicidades a todas y todos los que hoy reciben sus escrituras. Me da mucho gusto que ya sean legítimos dueños de su propiedad, ese lugar donde han nacido y han crecido sus hijos y que ahora inclusive pueden heredar de manera plena a su familia», mencionó.

Una escritura que da seguridad al patrimonio familiar

A nombre de los beneficiarios, la señora Marisa Jaime se mostró emocionada por recibir la escritura de su casa, la cual, dijo, «nos da la seguridad de contar con un patrimonio para nosotros y nuestras familias».

«Me enorgullece tener un documento en mis manos, que diga que lo que pisamos es de nosotros, que donde construimos es nuestro; que nadie nos lo puede quitar y eso, sin duda representa una seguridad para nuestras familias».

Acompañaron al gobernador, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González y la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue.