Por Oscar Díaz Salazar

El ingeniero Gustavo Zuñiga Meza, geólogo por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, empresario, constructor y con amplia experiencia en la administración pública, formaliza su intención de buscar la candidatura a la presidencia municipal de Reynosa, por morena (y aliados) partido en el que milita y participa desde hace varios años.

Entre las motivaciones del ex director municipal de Ecología, de principios de los noventas, para pretender la candidatura (y presidencia), hay muchas de carácter positivo: una visión diferente de la ciudad donde ha vivido siempre, grandes proyectos, muchas ideas, ganas de sobra para corregir lo malo, buenas intenciones y clara conciencia de nuestras deficiencias y carencias.

Desde la óptica de la crítica, de lo que su partido (morena) no ha cumplido con los reynosenses, el Ing. Zuñiga menciona la necesidad de regenerar los cuadros en la administración municipal, idea que clarifica cuando señala “No es correcto que la misma familia gobierne en Reynosa desde hace una década”.

Abunda en el tema y lo extiende a los otros niveles de gobierno, cuando recuerda que desde hace más de veinte años él ha colaborado con partidos y personajes que lucharon por “jubilar” a los priistas, por sacarlos del gobierno, por mandarlos a la banca para poder implementar otras prácticas y costumbres políticas, diferentes a lo que ofrecieron los priistas por más de ochenta años. Gustavo Zuñiga reconoce que los gobiernos de su partido en Tamaulipas, han restaurado el priismo y marginado a los activistas, simpatizantes y personajes que mucho aportaron al triunfo de morena, y que no fueron convocados a la administración estatal.

Agrega el ingeniero Gustavo Zuñiga que no es un asunto de chambas o de descalificar a alguien por su pasado, pero señala que los priistas no han cambiado, ni quieren hacerlo y que en vez de acomodarse a los nuevos tiempos y a la política del presidente López Obrador, están retomando lo peor del PRI, y no algo de lo bueno qué hay en su historia.

Reuniones de vecinos, encuentros con la militancia y entrevistas con periodistas, así iniciará su ante pre campaña el ingeniero Gustavo Zuñiga, que se mantendrá al margen de la lucha presidencial, para enfocarse de lleno en la propuesta local con intención de alcanzar la candidatura a la presidencia municipal de Reynosa.