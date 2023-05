Tampico, Tamps.- Una foto, una encuesta y el camino para el 2024; la sucesión del presidente de la Republica Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, está cada vez más cerca, los rumores por su deplorable estado de salud filtrados y/o dados a conocer por supuestas “especulaciones” de fuentes allegadas al mandatario tienen una matiz, una templanza de un mensaje colectivo al inconsciente del electorado para dar muestras de un gobierno debilitado y poco efectivo; la reunión con senadores y senadoras que encabezo hace un día, muestra a las cuatro “corcholatas” aspirantes a liderar al país por Morena; en dicho evento, da también un mensaje claro con un lenguaje no verbal de cuál es su preferido, sin duda es el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

SALUD DEL PRESIDENTE

Como suele suceder ante cualquier situación dicha en contra o a favor, el presidente, AMLO replica de frente y por sus “benditas redes sociales”; hace tres días, en su página oficial de Facebook compartió un video con el mensaje “una conversación sobre mi salud, para amigos y adversarios”, con el título “informe de la salud del presidente de México”.

López Obrador, reconoce que como presidente de México tiene la responsabilidad de informar sobre su estado de salud, “ya lo hice pero de todas maneras como ha habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien, tengo COVID, se me complico porque me fui a una gira muy intensa que inicie en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después, a Quintana Roo, estuve en Chetumal, en Mérida, y ahí, me hizo crisis porque se me bajo de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el tren maya y con otros servidores públicos, como que me quede dormido fue una especie valido, hablando coloquialmente, llegaron de inmediato los médicos, y me atendieron, no perdí el conocimiento, si tuve esa situación de desmayo transitorio y por la baja de presión, querían llevarme en ambulancia, en camilla al hospital, le pidieron instrucciones al general secretario, el dijo que hicieran lo que correspondía, lo que se necesitara, que me atendieran, yo no acepte, los charolé, dije miren, él es el General Secretario pero yo soy el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, entonces no me vayan a llevar a ningún lado, aquí en este sillón me van atender, y ya me tomaron la presión, me pusieron un litro de suero, afortunadamente no paso a mayores no hubo alguna afectación en el corazón, cerebro, en nada…”.

Agregó, que, a pesar de informar a través de un mensaje en Twitter y Facebook, sin embargo, las especulaciones empezaron porque sus adversarios tienen mucha imaginación, “es como decirles, ahora, aunque, lo tendría que estar repitiendo, decirles, muerto que tu matáis, o que vos matáis, goza de cabal salud, porque han dicho muchísimas cosas, que me dio derrame cerebral, de que aquí en Palacio, están médicos, especialistas, de cardiología del hospital militar y no es así, afortunadamente estoy bien, muy bien, estoy trabajando…”.

REUNIÓN CON SENADORES Y SENADORAS

Hace un día, Palacio Nacional fue el lugar donde el presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, se reuniera con Senadores y Senadoras; y posteriormente compartiera dos fotografías en sus redes sociales, graficas que emiten lenguajes no verbales con un profundo mensaje que solo quienes pueden saber del tema interpretaran, lo que trae consigo, pero en sí, son muchas impresiones que un servidor interpreta.

En la mesa que encabeza la reunión, se encuentra en el centro, el presidente de la república, AMLO, a su derecha más próximo Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, seguido a la misma derecha lejano al presidente, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores, mientras que de izquierda próxima del presidente se encuentra Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo Parlamentario de Morena en el Senado, e izquierda más lejana, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno Capitalino.

Cabe destacar que la segunda foto del “recuerdo”, se logra apreciar muy distante del presidente hasta los últimos escalones, a quien fue Secretaria de Gobernación y muy cercana del presidente, quien regresaría a ocupar el cargo de senadora, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, ¿pero porque tan lejos, siendo que antes estaba cerca?, pregunta que queda en el aire.

ENTREMOS AL ANÁLISIS DE LA FOTO PRINCIPAL DE LA REUNIÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador, está en el centro, lo cual muestra el poder y control, tanto lo importante de la reunión como lo que representa en figura política y autoridad nacional. Tiene dos botellas de agua, la de él y la de su más cercano de confianza, el Secretario de Gobernación, la mirada de reojo, esta puesta hacia Augusto, su mano derecha tiene los cuatro dedos apuntando hacia la mesa con eje directo al Secretario de Gobernación, vista de frente. Sobre las botellas de agua, es un mensaje “como tu no la necesitas”, algunos expertos consideran que el agua es para oxigenar el cerebro, por lo que resulta crucial cuando una persona entra en estado nervioso “-cuando miente-” tomar agua, no obstante los otros tres invitados a la mesa del señor presidente si lo tienen además de que ninguno “está sentado a la derecha del presidente”, y como se dijera en la oración del catolicismo “esta sentado a la derecha y vendrá con gloria a juzgar a vivimos y muertos”… No es coincidencia que quien está sentado a la derecha del señor presidente, sea Augusto Adán (por cierto, él primer hombre en la humanidad referenciado en la biblia), podría ser el que tenga el visto bueno para la sucesión presidencial y no como se ha hecho creer en toda la república, porque las últimas cartas del juego nunca se muestran.

Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, en la fotografía esta sentado a la derecha del señor presidente, el único que no tiene ningún obstáculo (botella de agua) enfrente, contario a los demás invitados en la mesa del señor, si tienen obstáculos, lo que si tiene es una carpeta roja al igual que el presidente (hojas color blancas y con anotaciones), siendo los únicos que tienen documentos sobre la mesa, la mirada Adán, esta puesta al presidente, muestra una sonrisa de confianza, si bien tiene las manos ocultas no tiene el saco abrochado lo cual muestra seguridad, tanto el ángulo de miradas entre el presidente y él tienden a ser concordantes; es decir, son los que tienen el discurso directo y el tema tratado es de fortaleza hacia el trabajo del Secretario de Gobernación.

Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores, casi al filo del término de la proporción de mesa, tiene las manos cruzadas, derecha apoyando su mano izquierda, saco abotonado muestra clara de un mensaje inconsciente como si se estuviera protegiendo de “algo” puede tener sentimientos encontradas o emociones poco claras que pasan por su cabeza, ya que al apoyar su mano de derecha hacia la izquierda eso indica, no obstante, la risa y su mirada esta puesta hacia el señor presidente y hacia donde esta el secretario de gobernación; es decir, sigue la elocuencia del mandatario con la mirada.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo Parlamentario de Morena en el Senado, muestra una sonrisa, pero a la vez se lleva la mano izquierda a la boca al momento en la que sonríe, la mirada esta puesta a un extremo contrario en la que el presidente comunica su mensaje, aunque esta cercano al mandatario, la mano derecha permanece escondida; ambas acciones son sentimientos profundos reservados e ideología si bien firme, pero con diferencias entre él y el mandatario, la seguridad de estar en la reunión lo muestra con su saco desabotonado y la botella de agua cargada hacia el lado derecho, esta consciente que si desea ser presidente sucesorio tendrá que vencer obstáculos, algo que tal vez, está dispuesto a enfrentar, ya que su cabeza muestra rigidez (firmeza).

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno Capitalino, esta situada al extremo izquierdo lejano del presidente, sus manos están ocultas, la sonrisa y mirada apuntan hacia lado contrario del donde se sitúa el presidente, así como su cabeza inclinada hacia izquierda, aunque proyecta seguridad, inconscientemente emite un mensaje no verbal claro de inconformidad, por lo que podría ser otra persona y no ella, quien releve al señor presidente, y eso, lo tiene claro porque así lo proyecta en su lenguaje corporal.

ENCUESTA EN TAMPICO

¡No es coincidencia!, que hoy domingo 30 de abril, en Tampico en la plaza de principal se haya desarrollado una encuesta que llevo por nombre “¿Quién es la mejor opción para continuar con la cuarta transformación?, con pequeña diferencia de fueron colocados en la reunión del presidente sostenida con los senadores y senadoras en Palacio Nacional, salvo la excepción de que en dicho sondeo en el centro se situé, Adán Augusto López Hernandez y en el lugar del Secretario de Gobernación (foto en palacio) este colocado (en la encuesta), José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, quien es Diputado Federal por el Partido del Trabajo.

La encuesta grafica esta en el siguiente orden: Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Diputado Federal por el Partido del Trabajo; Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación; Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo Parlamentario de Morena en el Senado y Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno Capitalino. Pero como algunos politólogos dicen, “en la política no hay coincidencia”, así que esperemos los tiempos.