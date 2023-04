Estudiantes de Secundaria de la Escuela Antonio Caso Zapopan, del Sistema Educativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), consiguieron una medalla de bronce, tres de plata y una de oro en la décimo séptima edición del Concurso Iberoamericano de Proyectos Estudiantiles en Ciencia y Tecnología (INFOMATRIX) en sus fases Regional y Nacional, por sus proyectos de Cuento Científico, Desarrollo de Software y Divulgación Científica.



Este resultado los llevará a la competencia nacional en mayo, a quienes obtuvieron plata; mientras que el oro irá a la justa mundial que se organizará en junio y que será en Guadalajara, informó la Coordinadora de Investigación Temprana de Primaria, Secundaria y Preparatoria de la UAG, Mtra. Gloria Rosales Chávez.

En la asesoría de los proyectos participaron académicos de la escuela de materias como Biología, Tecnología y Química. Todos los proyectos están dirigidos a la investigación científica, relacionados a prevenir o solucionar problemas actuales con propuestas de energía renovable, protección del medio ambiente y sustentabilidad.



Barritas energéticas

En Divulgación Científica, las alumnas Camila Garfias Tena y Cassandra Acosta Espinoza, asesoradas por la Mtra. Gloria Rosales Chávez, ganaron medalla de oro y obtuvieron su pase a la competencia internacional. Ellos crearon un proyecto que aprovecha la harina de grillo para la elaboración de barritas nutritivas que llamaron “YumiCriket”.

“Si bien comer grillos no es algo que a todos no guste, esto es algo con lo que podremos comerlos obteniendo sus beneficios y además sin sentir su sabor. Nuestro proyecto se basa en elaborar barritas nutritivas a base de la harina de grillo o también llamada harina del futuro. Esto siguiendo con todos los requerimientos y normas que pudimos seguir de la COFEPRIS”, dijeron.

Todo este proceso se debe hacer con cuidado y con bastante higiene, apuntaron, ya que los grillos, aunque son insectos, también llevan su propio proceso, desde la crianza.

“También descubrimos que muchos le llaman la harina del futuro, esto es por muchas razones, una de ellas, y de las que más nos llamaron la atención, fue que el grillo si es sustentable y el sector ganadero no lo es, esto quiere decir que en un futuro no sería difícil seguir teniendo una buena producción de proteína de harina de grillos”, concluyeron.



Cuenta una historia

En la categoría de Cuento Científico, “El diario de una bióloga” de la alumna, Danna Estefanía Ramos Reyna, asesorada por la profesora Alicia Guadalupe Morales Pallares, consiguió plata y se va a la nacional en Guadalajara.

“En esta Historia se relata la aventura de una pareja de casados, Margaret y Joseph, descubriendo el nuevo continente, durante el camino se ven acompañados de un pequeño niño indígena llamado Chichan”, explicó.



Un mundo sin petróleo

El proyecto de Animación “El principio del fin”, de Gabriela Lizbeth Chávez Cueva y Almena Carmín González Martínez, ganó bronce. Este trabajo también fue asesorado por la Mtra. Gloria Rosales Chávez.

Esta es la historia sobre Dan, un hombre que descubre qué pasaría si no hubiera petróleo en el mundo y cómo la economía, salud y vida humana en general se verían afectadas sin este recurso y qué se puede hacer antes de que se termine.



Por qué caen las hojas en otoño

El Cuento Científico “Aquella mañana, un equinoccio de otoño” del alumno Diego Efraín Álvarez Castro, asesorado por la profesora Miriam Egladel López Becerra, ganó plata y se va a la etapa nacional.

El cuento trata sobre Natalia, una niña curiosa y apasionada por la naturaleza que desea entender qué es el equinoccio de otoño y qué pasa cuando llega. Consiste en informar por qué caen hojas de los árboles en otoño y su objetivo principal es incitar a los jóvenes a realizar investigaciones y que usen fuentes confiables como las enciclopedias.



La última oportunidad

En la categoría de Desarrollo de Software, el videojuego “The last chance”, de los alumnos Monserrat Maraveles López y Santiago Aguas Díaz, asesorados por el profesor Itzen Said Urieta Pineda, ganó plata y se van a la etapa nacional.

“The last chance” es un videojuego que busca entretener y enseñar sobre el valor que tiene el medio ambiente en la vida humana. El juego, para un solo jugador, está basado en buscar la forma de salvar al planeta y explicar que el tiempo para actuar y cambiar la manera en la que se trata a la naturaleza está por terminarse y “el no cambiar, podría llevarnos a la extinción”, apuntaron los estudiantes.

El Sistema Educativo UAG fomenta en sus estudiantes, en todos sus niveles, el gusto por la investigación, lo que se ha demostrado cada año en competencias regionales, nacionales e internacionales, donde los alumnos de la Autónoma han destacado por sus proyectos.