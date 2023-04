“Todo lo que hemos acordado con Andrés Manuel lo hemos cumplido. Ambos sabemos el valor de las palabras en un ambiente tan ambiguo como el de la política. Nunca he traicionado a las personas que me apoyaron”, señala en su libro MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON (p.117).

“Aquellos puntos que le transferimos desde el PCD fueron decisivos para el resultado final”, destaca al referirse al apretado triunfo de ANDRÉS MANUEL (37.7%) sobre SANTIAGO CREEL MIRANDA (33.4%), en la elección por la Jefatura del Distrito Federal, en la que EBRARD CASAUBÓN se bajó de la contienda a favor del político tabasqueño.

“Y fue entonces que ocurrió uno de los momentos más importantes en mi carrera política reciente: decliné mi candidatura a favor de Andrés Manuel López Obrador. Y me acerqué con él ya no como funcionario, sino como aliado, y no solo hicimos un pacto, sino que trabajamos en equipo durante décadas, y hoy es mi jefe” (p.117).“Andrés Manuel López Obrador es un político de liderazgo más duro”, afirma EBRARD CASAUBON, “ideológicamente tiene una formación nacida en del combate social, mientras que la mía es más desde el Estado (p.121).

“Nos vamos con este resultado”, dice MARCELO LUIS que le dijo a LÓPEZ OBRADOR, al aceptar el resultado de la encuesta que definió al candidato del PRD para le elección presidencial de 2006, en donde el margen final que el sondeo arrojó entre los dos fue de apenas 1.6%.

“Por su parte, Andrés me agradeció y dijo: No se dejó cautivar por el canto de las sirenas”, cuenta EBRARD CASAUBON (p.125), agregando que a él pudo buscar un “acuerdo” con FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y su gobierno, en contra de LÓPEZ OBRADOR y no lo hizo.

“Nada de escuchar el canto de las sirenas o naufragar en los acantilados del oportunismo”, remata el actual Canciller Mexicano, quien declinó la primera invitación que le hizo ANDRÉS MANUEL para ser Secretario de Seguridad del DF en octubre de 2000, pero aceptando en febrero de 2002.

Comenta que, en 2015, el PRD con CARLOS NAVARRETE en la dirigencia nacional, le negó su candidatura para ser diputado federal, “presionado” por MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, titular de la SEGOB, y por MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno de la CDMX.

Revela que, en ese momento, pudo ser candidato a diputado plurinominal por Movimiento Ciudadano (“un partido del que había estado muy cerca desde el año 2000”), con el “generoso” apoyo de DANTE DELGADO RANNAURO y de LUIS WALTON ABURTO (p.127).

Dice que, a partir de diciembre de 2024, LÓPEZ OBRADOR de alejará de la política: “Será un ex presidente mucho más prudente y cuidadoso de lo que dice, cuándo lo dice y para qué lo dice” (p.128).

“Cuando era niño, creo que, como todos, mi sueño era ser policía o bombero. Y lo cumplí”, recuerda EBRARD CASAUBÓN, refiriéndose a su paso por la Secretaría de Seguridad, en donde el respaldo de “su antiguo compañero en muchas luchas”, MANUEL MONDRAGÓN y KALB, fue clave (p.135).

“Fue lo máximo”, califica el haber sido Jefe de Gobierno del DF, agregando que, hasta ahora, ha sido su “mayor orgullo”.

“Mientras escribo este libro, el estado de Tamaulipas acaba de ser la última entidad en aceptar el matrimonio igualitario” (p.147), recordando que, durante su mandato en el Distrito Federal, la Asamblea Legislativa aprobó la primera iniciativa sobre este tema.

“Hay una persona a la que adoré y en la que pensé mucho en ese momento, porque la reforma entró en vigor en marzo de 2010, meses antes de su muerte, refiriéndose a su hermano FERNANDO EBRARD CASAUBON.

Un diseñador de moda que sufrió discriminación por ser homosexual: “Ser gay no era fácil para alguien nacido en 1965” (148).

Dice MARCELO LUIS, que conoció a MARIO DELGADO CARRILLO cuando el ahora dirigente de MORENA, llegó de estudiar en Essex, Inglaterra: “Era hijo y sobrino de dos políticos que había trabajado con Camacho y conmigo. Fue mi asesor cuando fui diputado entre 1997 y 2000” (157).

Sobre el colapso de la Línea 12 del Metro, EBRARD CASAUBON sostiene que fue por fallas en el mantenimiento, retando a MANCERA ESPINOSA en 2014, a dialogar públicamente: “La respuesta fue el silencio” (p.173).

Mañana continuamos con la tercera parte, en donde MARCELO LUIS señala a ENRIQUE PEÑA NIETO, LUIS VIDEGARAY CASO y MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, como responsables de su exilio en Francia, derivado del escándalo de la “Casa Blanca” de ANGÉLICA RIVERA.

