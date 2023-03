Van poco más de cinco meses de nuevo gobierno estatal. Hace cosa de tres semanas me empecé a percatar, debido a mis recorridos por Victoria capital, que el gobierno que encabeza el Dr. Américo Villarreal está pavimentando– y de concreto hidráulico– diversas calles por diversos rumbos. Así, en el colonia «Francisco Villa» se están pavimentando varias calles. Dicha colonia se ubica por la salida de la llamada «Vieja carretera a Mante»; igual se trabaja en la pavimentación de dos calles en la Colonia Ampliación López Mateos, así como en la calle «Neptuno» de la Colonia «Vamos Tamaulipas, primera etapa».

También se pavimentan dos importantes calles en la Colonia «Américo Villarreal Guerra», muy cerca del Libramiento donde se levanta el monumento al Presidente Emilio Portes Gil.

Indagando del tema ya sabemos que en este gobierno americanista se han se han destinado 419 millones de pesos, solamente para pavimentación.

Y que bien, sobre todo si consideramos que ya hacía falta. Victoria es la capital de Tamaulipas.

Vale decir que el sector de la colonia Vamos Tamaulipas, las familias tenían 25 años pidiendo obras y no los habían escuchado.

Cuando andaba en campaña para Gobernador al doctor Américo le pidieron que pavimentara la calle Progreso y este lunes 27 (¿número de buena suerte? ) se entregaron las obras de pavimentación hidráulica, no en una, sino en 31 cuadras de las colonias, Vamos Tamaulipas, etapas Uno, Dos, Tres y Cuatro, La Estrella, La Peregrina y La Presita con un importe asignado de más de 52 y medio millones de pesos. Como dice la vieja y conocida frase: «Obras son amores ty no buenas razones».

En este sector, el reporte que tenemos es que el beneficio es para 4 mil 204 habitantes. Ahí los trabajos del Gobierno estatal incluyeron la sustitución de 466 tomas domiciliarias, 504 descargas sanitarias y la sustitución de 332 metros de tubería de agua potable y mil 391 metros de drenaje sanitario, además de la instalación de 22 luminarias, con un importe asignado de 52 millones 568 mil 612.84 pesos. En Ciudad Victoria, como dato, les comparto que se realizan trabajos en 80 calles de más de 23 colonias. El que tenga ojos que vea.

2.- Y como decía el personaje de la Chimoltrufia, que «yo como digo una cosa digo otra», donde considero se debe poner pronta atención de parte de las autoridades de Tránsito y Vialidad es que se ponga, ya, orden en la Calzada Luis Caballero. Ello en razón de que en los carriles centrales de dicha arteria circulan motocicletas y bicicletas, lo cual además de contravenir el Reglamento Vial expone la integridad física de motociclistas, ciclistas… y automovilistas.

Una situación que también se está presentando en Victoria capital y que hemos atestiguado es que en importantes avenidas de noche, a eso de las 10, 11, circulan ciclistas sin luces. Circulan jóvenes y no tan jóvenes personas manejando sus bicicletas sin foco ni lampara alguna, exponiéndose a ser atropellados, embestidos, por un buen de automovilistas que sencillamente no los ven, porque no se hacen visibles. Sin duda un buen de ciclistas no tienen dinero para colocarles luces a sus vehículos. Lo cierto es que por imprudencia, ignorancia o falta de dinero están cada noche exponiendo su integridad física. Ojala que Tránsito y Vialidad proceda en consecuencia. Los reglamentos están para hacerse respetar. Lo peor que puede pasar es que un conductor de camioneta o carro nos vea a estos ciclistas, ya salgan todos perjudicados: el que es embestido por no hacerse visible, y el que atropella porque no ve al ciclista que circula sin luces, valga la «rebuznancia».

3.- Esta semana—prevacacional– el presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez se encuentra en gira de trabajo por la capital del país, la Cd. de México para tener reuniones de promoción turistica para la capital del estado en dependencias del Gobierno Federal.

La agenda del alcalde incluye la visita a la Unidad de Inversión de la Secretaria federal de Hacienda, a donde concurre con el diputado federal maderense Erasmo González Robledo.

Gattás tambien se apersonará en la edición 2023 del Tianguis Turistico donde donde se busca promover la actividad turística, industrial y gastronómica de Victoria ante el turismo nacional y extranjero en el Centro Citibanamex, que como han de saber es un importante palacio de exposiciones y congresos.

4.- Han de saber que este miercoles 29 de marzo no habrá clases en algunas escuelas de Ciudad Victoria, como es el caso de la Secundaria Adolfo Ruiz Cortines, ubicada sobre la Calzada Luis Caballero, así como el Jardín de Niños Victoria, ubicado en el rumbo del 2 Zaragoza. ¿Tendrá esto que ver con los incidentes del CEDES, Penal del Estado, de Calzada Tamatán? Eso crei al principio, pero lo real es que la Sección 30 del sindicato de maestros, SNTE, que lidera el maestro Arnulfo Rodríguez Treviño está convocando al 1er Encuentro Estatal de la Estructura Sindical que se llevará a cabo este miércoles 29 de marzo en el Polyforum «Dr. Rodolfo Torre Cantú» del Parque Bicentenario. Que están convocando a los profesores a las 9 am para empezar a la Una. En fin. Es una situación sin precedente: suspender clases en escuelas por evento sindical.

5.- La Agenda del Agua de Tamaulipas, presentada por el Gobernador Américo Villarreal, es un proyecto que que promoverá el uso responsable del vital liquido para asegurar que todos tengamos acceso a ella.

En ese marco vale decir que por la Universidad Autonóma de Tamaulipas participó el investigador Dr. René Ventura Houle de la Facultad de Ingeniería y Ciencias.

Respecto al tema el rector Guillermo Mendoza Cavazos expresó en el evento que como comunidad universitaria activa en la agenda 2030, seguiremos comprometidos con el desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente. NOS VEMOS.