En la región cañera el primer cierre regional de JR y Paola López

EL MANTE.- ¡Amor con amor se paga muñeco! Gritó una de las más del mil asistentes a la plaza principal Plutarco Elías Calles, de El Mante donde José Ramón Gómez Leal “JR, candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas” hizo su primer cierre regional de campaña rumbo al Senado.

El abanderado morenista, arribó a la plaza principal poco después de las 18 horas, y durante su trayecto al podium, que fue de 26 minutos, aprovechó para saludar de mano y fotografiarse con los asistentes que ya lo esperaban en un ambiente de fiesta y entusiasmo.

A doce días de que se realice la jornada electoral extraordinaria del 19 de febrero, JR regresó a la ciudad más dulce del planeta.

“Gracias por elegirnos para su primer cierre, usted siempre será bienvenido futuro Senador”, expresó Roselia Ibeth López Aguilar.

Recordó, ante los cientos de asistentes en la plaza principal de El Mante, “JR es un hombre de trabajo, de empatía, de compromiso con la gente y lo digo con conocimiento de causa, cuando fue delegado visitó todas las escuelas del Estado con el programa “La escuela es nuestra” y por su gestión y compromiso apoyo la escuela de la comunidad Lucio Blanco, que se caía”.

Quien se mostró emocionada por este primer cierre de campaña, fue Paola López Carreto, candidata suplente al Senado, porque dijo, “hoy 7 de febrero quiero comentarles que el 7 era el número de suerte de mi papá, el Doctor Faustino López, eso es una muy buena señal, por eso estoy segura que nos irá muy bien en esta elección”.

Por su parte, el candidato de la coalición Morena-PT, agradeció todas las muestras de afecto y cariño que recibió a su llegada a la plaza principal del municipio, “me dieron muchas bendiciones, otros me decían que regrese, que no me olvide de la región cañera, mi compromiso es regresar antes del 15 julio, para saludarlos en su hogares, casas, localidades”.

Gómez Leal, sostuvo ante los simpatizantes de Morena y PT, provenientes de los siete municipios de la región cañera, “trabajaré muy duro y no pararé, solo les pido refrendar su confianza a días de esta gran elección para ir apoyar a nuestro presidente, a Morena y PT, pronto nos veremos”.