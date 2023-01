Este miércoles, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que presentó en una audiencia actos de investigación y elementos de prueba contra un adolescente, imputado por la agresión sexual a un menor de edad al interior de un salón de fiestas infantiles en el municipio de Escobedo.

Por estas pruebas, un Juez consideró suficientes para vincular a proceso al hombre. “El adolescente que ya cumple tratamiento psicológico será investigado por delito Equiparable a la Violación y le fueron impuestas medidas cautelares de no acercarse y comunicarse con la víctima y sus padres”, indicó el organismo jurisdiccional.

Vale recordar que la semana pasada causó conmoción en el estadio regiomontano, luego de que la madre de la víctima, una influencer y educadora de Monterrey, denunciara los hechos a través de un video en vivo, en su cuenta de Instagram.

El delito ocurrió dentro de un establecimiento local llamado “Kiddo’s”, a donde ella había acudido en compañía de su pequeño hijo, el pasado 18 de noviembre de 2022. Según su testimonio, el pequeño se encontraba jugando dentro de una «casita de juegos», cuando el adolescente le metió sus partes íntimas a la boca.

«Entonces me acerco y veo a mi hijo como inquieto, diferente, con la mirada perdida, salgo y me dice ‘Mamá, el muchacho me metió el pene a la boca'», dijo la madre. Agregó que su hijo salió de la casita de videojuegos limpiándose la boca “con asco”, mientras el agresor, un adolescente que trabajaba en el salón de fiestas, se encontraba justo enfrente de ella.