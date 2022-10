Ciudad Victoria, Tam. 1 de Octubre de 2022 .- Con el compromiso de gobernar para todas y todos Américo Villarreal Anaya tomó protesta como gobernador constitucional de Tamaulipas y ratificó que con la llegada del Gobierno de la Transformación comienza hoy una nueva etapa de esperanza para lograr un mayor bienestar y prosperidad para los tamaulipecos.

En la sesión solemne del Congreso efectuada este sábado 1 de octubre en el Palacio Legislativo y ante la presencia del secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández, representante personal del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, del Lic. David Cerda Zúñiga presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y de la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva Alejandra Cárdenas Castillejos; Américo Villarreal convocó a construir consensos y con ello, allanar el camino hacia un futuro mejor en Tamaulipas.

«Hoy llega a nuestro estado el gobierno de la Transformación que fue elegido democráticamente. Saludo a nuestro pueblo y reconozco que gracias a la participación valiente hoy comienza una nueva etapa de esperanza para Tamaulipas» afirmó.

«Este triunfo es del pueblo de Tamaulipas, a quien doy las gracias y expreso mi reconocimiento» añadió.

Ante las diputadas y diputados que conforman la 65 Legislatura, el Gobernador del Estado consideró que el Honorable Congreso es pilar esencial de la condición republicana y democrática y reiteró su seguridad de que comparten, «el objetivo superior de lograr un mayor bienestar y prosperidad para todos nuestros ciudadanos».

Villarreal Anaya convocó a las diputadas y los diputados a trabajar desde el primer momento para que, con altura, en el debate parlamentario y con la expresión libre y respetuosa de sus ideas puedan enriquecer el proyecto de cambio.

«Más que anclarnos en nuestras posibles diferencias legítimas y respetables, tengamos presente que nos debemos al pueblo. Ratifico mi compromiso de gobernar para todas y todos, porque nuestro proyecto humanista es para la inclusión, dejando atrás las viejas y anacrónicas formas de hacer política que no han estado a la altura de las exigencias de la sociedad tamaulipeca», dijo.

Asimismo reiteró su convicción de que es posible gobernar mejor y gobernar para ayudar y servir a los demás.

«Mis ideales son claros: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Haré un gobierno cercano, que escuche y comprenda las necesidades para dar respuestas eficaces a los problemas de la gente, estos serán los grandes pilares de mi administración y lo que habrá de diferenciarnos».

Se comprometió a privilegiar la justicia social para que » los pobres, los más vulnerables, los últimos de la fila sean ahora nuestra prioridad».

El gobernador de Tamaulipas abrió las puertas a la colaboración de todo aquel que desee el cambio verdadero para el Estado.