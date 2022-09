Por David Zarate Cruz|Reportero+

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Tamaulipas deberá regresar 88 mil 550 pesos a un maestro, por cobro de cuotas sin su consentimiento, ya que mediante la sentencia 2467/2017, el Poder Judicial Federal le negó el amparo al gremio en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Tcatsem), por haber emitido una resolución de liquidación de manera constitucional.

El Juez Fernando Ureña, Moreno, titular del Juzgado Primero de Distrito en Victoria, determino que, se evidenció que la cuota quincenal de una persona es entregada al SNTE, pues se dio pleno valor probatorio al oficio SE/SA/01632/15, emitido por el Subsecretario de Administración y mediante el cual se acreditó que la cuota quincenal de una persona en especificó es entregada al Sindicato y si se realiza dicho descuento al personal de nuevo ingreso aun sin su consentimiento.

Que el SNTE fue condenada en el laudo a la devolución de los descuentos que se le realizados al maestro, por el concepto de cuota sindical del organismo gremial en Tamaulipas, a razón del 1 por ciento, entonces, cabe destacar que bases en que la responsable se fundó fueron tomadas del laudo emitido en el juicio laboral Lo cual es ajustado a derecho, al advertirse que esas bases sí fueron fijadas en el laudo.

Luego, no le asiste la razón al Sindicato en el incidente de liquidación del juicio laboral 529/E/2015, al afirmar que en el caso no existían pruebas, pues nunca ofreció alguno en su planilla de liquidación, pues de acuerdo a lo expuesto, ello no es así, de ahí lo infundado de su concepto de violación, resulta esto, pues si el SNTE ofreció en su planilla de liquidación la prueba consistente instrumental de actuaciones y la responsable tomó como base actuaciones y pruebas plenamente valoradas en autos del expediente laboral.

Resulta claro que el Tribunal se apegó al principio de congruencia exigido por la Ley Federal del Trabajo y la Constitución, así, para determinar condena líquida, tomó como referencia pruebas debidamente admitidas durante el procedimiento que originó el incidente -como la confesional- y que además les fue otorgado pleno valor probatorio en el laudo condenatorio, ante lo cual el Juzgado emite la sentencia negando el amparo al SNTE en Tamaulipas.