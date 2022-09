Por Oscar Díaz Salazar

Aunque legalmente no forma parte de la estructura del gobierno de Tamaulipas, en los hechos si ha existido una dependencia y subordinación del ente que maneja el pseudo empresario matamorense Julio Almanza Armas, (FECANACO), con el gobierno estatal que está a punto de perecer.

Hay una relación política, de negocios y personal, que viene de tiempo atrás, entre Francisco García Cabeza de Vaca y Julio Almanza Armas.

De los afectos y los «bisnes» que han compartido Almanza y Cabezuca, recordamos el contrato para implementar el sistema de calidad ISO 9000 en la administración municipal de Reynosa, que presidía Francisco N.

De la cercanía entre estos sujetos que militan en el Partido Acción Nacional, da cuenta la presencia de la hermana del matamorense, Silvia Almanza, en el equipo del gobernador Cabeza de Vaca, como Directora de Relaciones Públicas.

Del sedicente representante de los comerciantes de Tamaulipas, y dueño del membrete que supuestamente aglutina a las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de Tamaulipas (FECANACO), recordamos también su presencia constante en los medios de comunicación, siempre ligada a escándalos, como es el caso del presidente municipal que canceló el contrato para el suministro de medicina, que tenía una empresa de Almanza, y que vendía a precios muy elevados.

Por esa misma relación con Cabeza de Vaca, es que allá por el 2010 alquilaron las siglas del PRD, para hacer candidato a gobernador al panista Julio Almanza.

Les decía que el eterno líder de la FECANACO, el auto proclamado representante de los comerciantes de Tamaulipas, es panista y cabecista, y que puso el membrete (que nada representa, porque nadie lo eligió) al servicio del gobierno de Tamaulipas y de la campaña del PAN del Truco Verastegui. Y por eso opino que ya terminó su sexenio, ya no son necesarios sus servicios, ya hay nuevo gobierno y Julio Almanza debería iniciar su respectivo proceso de entrega recepción, a una persona que por un lado no sea toxica y non grata al nuevo gobierno y principalmente a un auténtico comerciante que si represente a sus pares y dignifique eso que hoy no pasa de ser un membrete, una charola para facilitar los negocios del clan Almanza Armas.