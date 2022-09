Cd.Victoria,Tamaulipas.-En sesión solemne de Cabildo el alcalde Eduardo Gattás Báez, informó al pueblo de Victoria del estado que guarda la administración pública municipal destacando en su primer año de gestión lo realizado en materia de obra pública, el mejoramiento de los servicios primarios y los avances en la solución de la grave crisis del agua.

De frente al pueblo que le otorgó el mandato constitucional y la asistencia de invitados especiales, el alcalde de Victoria destacó que se han invertido en 11 meses de gobierno 158 millones de pesos en obra pública, lo que representa un incremento del 76% respecto al ejercicio inmediato anterior.

Con un servicio de limpieza colapsado que recibió en octubre pasado, el edil victorense reconoció que fue necesario trabajar intensamente en lo pequeño y en la grande para restaurar esta prestación a la ciudadanía pasando de 6 camiones recolectores a 25 unidades actualmente funcionando y una eficiencia en el servicio superior al 90 por ciento.

Por la dimensión del problema que vive Victoria, destacó el proyecto de construcción de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria y como hombre que lo distingue la fe, manifestó su confianza que durante la administración del Dr. Américo Villarreal Anaya y con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, su construcción será una realidad.



En el límite de sus atribuciones destacó la activación del Programa de Abastecimiento Municipal de Agua Potable, que arrancó en la colonia Vamos Tamaulipas abasteciendo del vital líquido a las primeras 500 familias, señalando que es el primero de cuatro centros más que servirán en este objetivo a miles de victorenses.

Gattás Báez aseguró que su gobierno se ha manejado con austeridad y transparencia como fue el compromiso con su gente y que atiende también las necesidades reales como lo ha hecho con la instalación de las mesas municipales del agua, de salud y de seguridad donde se toman trascendentes acuerdos para atender estos rubros.

En un apartado especial destacó la importante labor realizada por el equipo de trabajo del Sistema DIF Victoria encabezado por su esposa la Sra. Lucía Rodríguez de Gattás; “gracias por su trabajo en beneficio de la población más necesitada”, le reconoció públicamente a cada uno de ellas y de ellos.

Eduardo Gattás Báez se mostró contento más no satisfecho por lo realizado hasta el momento reconociendo que hay un gran reto por delante para garantizarle a los victorenses mejores condiciones de vida y en ese encargo aseguró ¡no hay tiempo que perder! Hoy caminamos por el rumbo y dirección correcta.

“Porque me inspira la esperanza que veo en sus rostros, me conmueve el esfuerzo de los más necesitados para darle a los suyos mejores condiciones de vida. Servir a este generoso pueblo es un honor, no hay tiempo que perder, tenemos rumbo y dirección, sigamos trabajando juntos para recuperar la grandeza de Victoria, bella y orgullosa capital de Tamaulipas” dijo.

Y añadió “los próximos años de esta administración serán muy buenos de la mano del gobierno estatal, bajo el liderazgo del doctor Américo Villarreal Anaya”.

En la explanada de la presidencia municipal designada recinto oficial de esta sesión solemne a la que acudió el alcalde acompañado de su esposa y sus tres hijos, participaron la Lic. Tania Contreras López representante personal del gobernador electo, el Dr. Américo Villarreal Guerra y en representación del Poder Legislativo la diputada Úrsula Salazar Mojica.

Convocados a este trascendental evento para Victoria acudieron autoridades militares, senadoras y senadores, diputadas y diputados federales y locales, ex alcaldes y como un equipo triunfador el pueblo de Victoria acreditando el trabajo de su alcalde.