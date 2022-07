Altamira, Tamps.- Luego de haber sido calificado como el mejor alcalde obteniendo el primer lugar dentro del ranking de 100 evaluados por la casa encuestadora “Arias Consultores” a nivel nacional de las ciudades más importantes de la república, Armando Martínez Manríquez, reconoce que no es fácil mantenerse en los primeros lugares pero la única manera es seguir trabajando hasta ahora se viene haciendo en el Gobierno de Altamira.

Martínez Manríquez, desde el inicio de la administración municipal que encabeza emprendió la política publica con dos ejes que encaminan directamente a la transversalidad de la “seguridad”; la primera acción en limpieza y la segunda vertiente en el alumbrado público.

Reconoce que “si es complicado ubicarse en los primeros lugares pero es más complicado mantenerse, la única manera como podemos mantener es siguiendo este ritmo de trabajo, porque además, lo dije en toda la campaña, lo estuve diciendo, vamos a gobernar como gobierna Andrés Manuel López Obrador, toda la campaña lo dije, y vamos cumpliendo paso a paso, esas políticas públicas, que nuestro presidente de la república, nos ha enseñado a que tenemos estar cerca del pueblo y venimos a escuchar sus solicitudes, tenemos que atenderlos todos los días”.

Remarca también que “una política pública que estamos atendiendo y que hoy nos está dando buenos frutos”.

No obstante, recuerda que a dicho gobernar con austeridad, “pues ahí estamos con mi camioneta, aunque me la critiquen, no importa, mi camioneta de la campaña del año pasado, ahí la traigo, pues anda perfectamente bien, para que andamos comprando camionetas Suburbans, camionetas carísimas, los regidores lo saben muy bien, los síndicos también, los directores también, que este es un gobierno austero”.

Y advierte, “tenemos que no nada más decirlo (gobierno austero), sino que dar el ejemplo, porque la palabra puede convencer, pero el ejemplo arrastra, y nosotros somos así, queremos convencerlos con el ejemplo de trabajo que hacemos día con día”.

Por Agustin Peña Cruz