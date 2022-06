Respalda delegado federal de programas sociales en Tamaulipas a servidores de la nación

Cd.Victoria,Tamaulipas.-En respuesta a las acusaciones de la Coalición “VA POR TAMAULIPAS” encabezada por los partidos PAN, PRI Y PRD contra SERVIDORES DE LA NACIÓN, el delegado de Programas para el Desarrollo en Tamaulipas Prof. Luis Lauro Reyes Rodríguez hizo declaraciones donde muestra su RESPALDO DURO Y CONTUNDENTE contra las acusaciones sin fundamento, que se hicieron el pasado 4 de junio del 2022 a los 492 servidores de la Nación de Tamaulipas.

“De acuerdo a la moral y ética profesional que encabeza el Gobierno Federal en el Estado se siguieron los principios de imparcialidad y equidad que deben llevar todas las instituciones públicas. Respetando las líneas institucionales en su totalidad se realizó un blindaje electoral para todo el personal y servidores de la nación, en suspensión de sus actividades laborales”. Informo el delegado Federal de Programas del Estado.

Dicho suceso avalado con la colocación de sellos a vehículos y oficinas de la delegación de bienestar en todo Tamaulipas.

Afirmó que La Delegación de Bienestar y todo el personal que lo conforma se rige bajo los estrictos principios de la 4ta Transformación. NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICONAR AL PUEBLO

Los servidores de la Nación son personas ejemplares que llevan el mensaje del presidente de la República a todas y todos los Tamaulipecos.

El delegado, finalizó su declaración afirmando lo siguiente: ¡Los servidores de la Nación, recibirán asistencia jurídica durante todo el proceso y tienen mi TOTAL respaldo! “No vamos a permitir que el mismo partido de Acción Nacional, que a nivel federal votó en contra de todos los programas sociales quiera manchar el excelente trabajo que se realiza a favor de las y los Tamaulipecos”