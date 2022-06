El mejor candidato…

Los cierres de campaña en las diferentes regiones que están haciendo Américo Villarreal y El Truko César Verástegui, de Morena y el PAN respectivamente, nos dicen cosas diferentes a sus encuestas, nos hablan de una elección pareja en este aspecto, que han trabajado bien los operadores políticos y, sobre todo, que son capaces de llenar estadios, formar ríos de personas en las calles.

Ahora, ¿Qué tan reales son las concentraciones de personas?, ese es otro tema y, otra vez, empatan con las encuestas porque los eventos más nutridos son los que tienen estacionados más micros en calles aledañas o, en su defecto, el que mejor grupo musical pudo pagar.

Triste, pero está más que visto que son muy pocos los ciudadanos que por su santa voluntad van a los eventos políticos, son pocos los que se dan tiempo para escuchar la propuesta con todo y que en ella va el futuro de su familia, el propio.

Vaya, si usted conoce a alguien que haya ido a un mitin o cierre de campaña con la intención de escuchar a los candidatos y definir de esa manera su voto sería un milagro, el garbanzo de a libra entre una ciudadanía que se niega a entender que la política es la única vía pacífica a nuestro progreso, la paz, hacia una buena atención en salud, educación, y todos los temas que son manejados por los gobernantes.

Por supuesto, no dudamos que hay personas convencidas de que un candidato u otro son el ideal para el Estado, pero, otra vez, estas no se acercan a escuchar la propuesta de viva voz, a mirar si el compromiso es real o se habla nomás para el momento, para los aplausos.

Así que, no se deje impresionar por nada de lo que haya visto en los eventos de campaña, ni por lo que haya escuchado de encuestas, seguramente solo nos servirán para definir quien es el mejor en esos aspectos, quien utilizó la mejor estrategia o de manera adecuada los recursos, pero hasta ahí, y, nomás para enterarnos, la verdad es que no buscamos al mejor candidato sino al que mejor pueda gobernar el Estado cosas que no son nada parecidas…

POR CIERTO, AHÍ LE VA LO QUE SE DIJO EN LAS CAMPAÑAS EN EL ANTEPENULTIMO DÍA… EL TRUKO EN EL MANTE Y ANTE Miles de ciudadanos que se dieron cita para refrendar que son parte del proyecto que encabeza César Truko Verástegui, candidato a la gubernatura por la alianza “Va por Tamaulipas”, reiteró ante la gente de Nuevo Morelos, Antiguo Morelos y Mante que irán juntos, como uno solo a defender el triunfo este próximo 5 de junio.

“Vamos a defender los sueños y los ideales de todos”, dijo Truko ante miles de ciudadanos que salieron a escuchar las propuestas del hombre al que ven como uno de los suyos y por quien le apuestan, será quien logre construir el Tamaulipas que ellos quieren.

Durante el cierre de campaña que realizó en Ciudad Mante, Truko Verastegui fue claro al señalar que las acusaciones de diversa índole en contra de varios personajes morenistas fueron provocadas por ellos mismos “que no le quieran endosar sus problemas a Va por Tamaulipas, ellos mismos generaron el problema”, afirmó,

La gente le respondió en un estruendoso ¡Truko estamos contigo!, ¡Truko gobernador!, con el que reiteraron que están comprometidos para formar un frente común para llevar a su candidato al triunfo en el presente proceso electoral.

Luego de agradecerles el candidato por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, dijo que “en nuestras manos está el destino y futuro de nuestro estado y de nuestras familias; vayamos juntos este 5 de junio a defender los sueños e ideales de todos”.

“Hoy le digo a toda la estructura territorial, estoy muy contento, falta que demos un poquito más, para empezar a hacer los planes de trabajo, voy a respetar las instituciones y a los partidos, pero voy a privilegiar el trabajo de cada uno de ustedes, no los voy a defraudar”.

Para concluir, afirmó que entre los compromisos que pondrá en marcha como Gobernador Constitucional sobresalen el fortalecimiento de la seguridad, el desarrollo económico e integral para detonar la economía del estado y las familias, así como su interés de hacer de Tamaulipas la capital del empleo y la salud y una entidad donde se respeten los privilegios y derechos de las mujeres.

AMÉRICO VILLARREAL TUVO eventos en Nuevo Laredo y Reynosa, en el primero una conferencia con la prensa y en el segundo su cierre regional ante miles de personas, el doctor Américo Villarreal Anaya denunció que todas las instituciones de justicia del Estado han sido cooptadas por el gobernador y su candidato e insistió en que Cabeza de Vaca y sus cómplices son responsables de las falsas acusaciones y del ambiente tóxico que ha envuelto a la presente campaña electoral y dio a conocer un documento donde detalla cómo han ensuciado y convertido en tóxica esta campaña electoral.

“Como se lo he dicho al pueblo de Tamaulipas, yo les puedo asegurar que todas las acusaciones son falsas. Todo lo que han dicho es falso”, aseguró. “Debe quedarles claro que ellos, el gobernador Cabeza de Vaca, su candidato, el Truko, y los del PRIAN, no han presentado una sola prueba que sustente sus acusaciones”, dijo.

“Ellos se esconden detrás de falsas acusaciones y falsos medios de comunicación. Yo vengo a darles la cara, a decir la verdad y a denunciar lo que ellos están intentando. Ellos están promoviendo unas elecciones de estado, violando toda regla, y trasgrediendo toda ética y decoro político. Ellos mienten e intentan manipular a la opinión pública”, mencionó.

“Los del PRIAN actúan así porque quieren seguir gobernando para favorecer la corrupción y para mantener al estado en la inseguridad, la decadencia y la falta de oportunidades de los últimos seis años. Ellos creen que Tamaulipas es su feudo, y que las y los tamaulipecos son sus siervos. ¡Están muy equivocados! Y la respuesta la van a tener muy pronto”, agregó.

El doctor Américo Villarreal lamentó que la falsa información contra su persona, su familia, miembros de los partidos que lo respaldan y ciudadanos que creen y respaldan la Cuarta Transformación ha aparecido en medios fantasmas, piratas, usando anónimos, montando casos falsos y desde allí practicando el terrorismo judicial.

“Abren carpetas ilegales, sin sustento, usan intensamente el terrorismo judicial, detienen, amenazan, extorsionan y persiguen, con el objetivo de dañar moralmente y causar perjuicio a mi campaña”, lamentó.

“Por eso convoco a todos los ciudadanos a que ejerzan su voto. Yo les pido que voten a favor del cambio que proponemos: para que haya un futuro mejor para todos, los convoco a todos a ser activistas de la esperanza y promotores del cambio. Nos vemos el 5 de junio. Salgan a votar temprano. Defendamos la esperanza del cambio”, finalizó.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, el dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… [email protected]