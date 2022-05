Un lastre… 

¿Qué hacen los alcaldes de Tamaulipas?, más allá de desacreditar la política pensando que está llena de personajes que no hacen nada por la sociedad, que son inútiles, pues en realidad nada o casi nada, qué, como dice el poeta, quizá no sea lo mismo pero es igual.

La gran mayoría de los alcaldes de Tamaulipas se la llevan como pateando un bote, difícilmente se mueven contracorriente en busca de mejorar las condiciones de sus ciudades, casi se hace común el silencio, que semeja complicidad, en los temas que le hace daño a quienes no hicieron otra cosa que confiar en ellos.

Viven de la simulación, de declarar cosas, de arrancar obras o programas que ni se ven ni se sienten, en el tema de inseguridad y violencia siguieron con la inercia de sus antecesores de quedarse callados o lamentar situaciones y ya.

Y no es uno, ni dos los que simulan trabajar pero no hacen nada, se trata de caso todos los presidentes municipales que se la pasan encerrados en sus oficinas, difícilmente se atreven a caminar un poco sus calles, es más, en cualquier situación de riesgo se atrincheran con sus familias o se van de sus pueblos escoltados por toda la fuerza pública con la que cuenten.

Y no se trata de que salgan a atacar a balazos a nadie, ni a enfrentar delincuentes, no, la exigencia es mínima, apenas de que caminen sus colonias para que detecten lo que haga falta a los niños y muchachos, como pueden apoyar a los padres de los mismos, que se pongan a buscar alternativas para tenerlos ocupados en algunos deportes, aprendiendo oficios, en la escuela y aprendiendo lo peligroso que suelen ser el cigarro, el alcohol y las drogas, créalo, con eso tendríamos suficiente aportación de ellos para acabar con la inseguridad y violencia o por lo menos reducirla.

Parece que los presidentes municipales no se quieren enterar que son las autoridades más cercana a la gente, por tanto deben ser quienes se enteren de todos los problemas de una comunidad y de las necesidades de las mismas, por eso le dio que pueden hacer mucho más para regresarnos la paz, el problema es que prefieren estar tirándole rasguños a los presupuestos y haciendo como que hacen, pero hacen nada.

Claro, en ese mismo costal puede meter a la gran mayoría de los Diputados que ni por enterados se dan de las condiciones de sus distritos, no los caminan, no se dan cuenta que es lo que desea la gente se legisle o se les apoye con presupuesto, unos y otros, alcaldes y legisladores, se ciegan por indolencia, flojera o miedo y hasta da la impresión de que no quieren apoyar a la sociedad aprobando leyes o manejando presupuestos de tal forma que a todos nos convengan, proponiendo, fiscalizando.

Lo peor es que ya le encontraron la medida a la gente, a su pueblo, hoy les basta con hacerse las víctimas, acusar al pasado y ya.

Así es, los políticos disfrutan reírse de sus pueblos porque este Tamaulipas es muy generoso, avanza a pesar de sus autoridades municipales que fingen trabajar, pero que lo único que hacen para enfrentar nuestros problemas es fingir demencia, a veces nadar de muertito, así, sin mover un solo dedo en los temas difíciles que atraviesa la gente para no hundirse o no hundir a sus amigos sin darse cuenta que con ello afectan al pueblo, quizá les valga, pero por ello vale la pena recordarles algo, en estos tiempos es muy fácil caer de la gracia del pueblo por indolencia y está se castiga negándoles el voto en reelecciones que, aunque piense que falta mucho, pronto se dará cuenta que están prácticamente a la vuelta de la esquina o peor aún, que ni siquiera lleguen a esa instancia porque sus ahora candidatos a gobernadores consideren que en este momento, y en los que vienen, solo les han significado un lastre…

VERANO CON CLASES PRESENCIALES EN LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) impartirá clases cien por ciento presenciales en el período escolar universitario de verano 2022 que comenzará en los primeros días del mes de junio. Así lo anunció el Rector Guillermo Mendoza Cavazos al presidir la quinta reunión del Colegio de Directores de esta casa de estudios, el cual tuvo por sede la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV).

Como parte de la agenda de trabajo, el Rector expuso la operación académica de la UAT para el verano 2022, donde destacó que la Universidad ha estado trabajando en el cumplimiento de protocolos sanitarios y que, atendiendo las nuevas medidas del sector salud, que permiten abrir las aulas a un mayor aforo de estudiantes, se podrán implementar las clases totalmente presenciales durante el ciclo de verano y ofrecer también en esta modalidad las clases del período de otoño 2022 que iniciarán en agosto.

Durante la reunión celebrada en la Facultad de Derecho del Campus Victoria, el Rector estuvo acompañado del Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, Secretario General de la UAT; la Dra. Rosa Issel Acosta González, Secretaria Académica, y el Dr. Armando Villanueva Mendoza, Director anfitrión.

En este contexto, el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos subrayó que el período de verano 2022 se impartirá del 6 de junio al 22 de julio, será gratuito para los estudiantes y se desarrollará de manera presencial en su totalidad.

“Se realizará de manera cien por ciento presencial; esa es la idea. Ya tenemos los protocolos en cuestión de las restricciones sanitarias. El impedimento para regresar totalmente a clases tenía que ver con los aforos en los salones; ahora solo estamos sujetos al uso de cubrebocas para los estudiantes que estén en clases”, indicó.

Dijo que, aun cuando se trabaje de manera presencial, también se continuará con el uso de la tecnología, como es el caso de la plataforma Microsoft Teams, que ha sido muy útil para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

“Esto será un complemento para los programas educativos y seguir en contacto con los alumnos”, añadió el Rector.

Correspondió a la Dra. Rosa Issel Acosta González exponer las generalidades del esquema de operación para el verano presencial 2022, y refirió que la inscripción de los estudiantes será los días 2 y 3 de junio; el inicio de clases será el 6 de junio y la conclusión el 22 de julio.

Según los lineamientos, cada estudiante podrá registrar hasta tres asignaturas; la duración del curso será de siete semanas y los grupos tendrán un mínimo de cinco estudiantes.

Las ventajas, además de la gratuidad del curso, es que se pueden regularizar asignaturas atrasadas y adelantar materias.

Entre otros puntos de la reunión se presentó el calendario de actividades institucionales del período de verano 2022, que integra la propuesta de vinculación social y productiva Gira Estratégica Conecta, que busca fortalecer aspectos como la academia y la investigación.

