Instituto para detectar políticos ladrones, vagos, locos, viciosos y anexas… 

Por muchos lados circula lo que presuntamente sería la propuesta de reforma electoral del partido en el poder y su gobierno de la Cuarta T, contiene muchos cambios, sin embargo pocos son los temas en los que se centra la ciudadanía, los partidos políticos y los interesados en la representatividad, en resumen, se habla de eliminar el financiamiento a los partidos en épocas no electorales, eliminar los organismos electorales en los Estados, eliminar los distritos electorales para hacerlos de representación estatal con una lista de candidatos, o por lo menos eso se entiende, y reducir el número de Diputados y Senadores, entre muchas otras cosas.

Vamos primero con lo bueno, se propone la elección de las autoridades electorales vía voto, y es positivo porque ya es una urgencia que éstos, entiéndase los consejeros electorales y magistrados de los tribunales electorales, se deban más al pueblo que a los partidos políticos, elegirlos garantizaría imparcialidad o, por lo menos, autoridades que pudieran recuperar la confianza del ciudadano al obtenerla vía mayorías.

Por supuesto, es una reforma constitucional que tampoco pasará y que suena más a un buscapiés que a una propuesta que se buque hacer realidad. También es una verdad que se ve muy bonita, pero no sirve de nada, porque no se observa por ninguna parte que se pretenda cerrar la puerta a los ladrones, a los malos políticos que son el origen, la causa, de todas nuestras desgracias en cuando a la administración pública se refiere, a la corrupción e impunidad.

También es otra realidad que reducir el número de diputados y senadores o cambiar la composición de los órganos de poder de nada servirá, indudablemente, pocos o muchos robarán lo mismo o seguirán siendo inútiles si no tienen calidad moral, conocimientos, si se guían por sus liderazgos y no por una ideología o, por lo menos, por la razón u objetivo por el que le hayan electo sus representados.

Tristemente la propuesta no encaja en nuestra realidad, por ejemplo, reducir el financiamiento a los partidos políticos nomás los pondrá en manos de malos empresarios, e incluso hasta de delincuentes, ya que serían los únicos que pudieran entregarles dinero para que conserven el poder y, en nuestro México lindo y querido, nadie desconoce que quien paga manda, por tanto, gastar dinero en la política, al menos en este momento, es una necesidad, una inversión.

Quitar Diputados o Senadores reduce también la representatividad de todos los grupos, México, e incluso los Estados, somos tan plurales que lejos de reducir esos números se deben ampliar, el problema es que la autoridad no se quiere entender con todas nuestras partes, les es más fácil controlar a pocos y por eso sus propuestas de acabar con todo lo que le represente riesgos, pluralidad o decencia.

Sobre el órgano electoral, el árbitro, de ninguna manera se puede permitir el retroceso de eliminar los institutos electorales locales, o los OPLES que le llaman ellos, al contrario, se deben fortalecer para garantizar la vida democrática en los municipios y Entidades, en todo caso lo que se debería eliminar es toda la estructura federal y que las tareas que realiza sean delegadas a los organismos estatales y ellos funcionen como comisionados, tampoco es lo deseable, ya que el equilibrio es necesario, pero si se trata de quitarle fuerza o poder a algo se debe entender que desde hace mucho se busca eliminar el centralismo.

Los temas en realidad dan para mucho, pero le insisto, son discusiones estériles porque de nada le sirve al país lo que se propone mientras no se busque que solo políticos decentes puedan acceder al poder.

Para sintetizar, si en realidad se pretendiera el bien común y fortalecer la democracia no se requiere quitarle dinero a nadie, ni representatividad, basta con obligar a los partidos a tener una vida democrática obligándolos a tener reuniones con su militancia, que convoquen a todos cada semana, quincena o mes y, por supuesto, con crear el Instituto para detectar políticos ladrones, vagos, locos, viciosos y anexas, no es un disparate, es una propuesta seria, la creación de un organismo que pueda hacer pruebas de control y confianza a todos aquellos que pretendan ocupar cargos públicos de elección y de mando en las administraciones públicas, y no solo cuando lleguen sino también cuando salgan, no es mucho, nomás que pueda hacer exámenes psicológicos, toxicológicos, revisar sus declaraciones patrimoniales y contrastarla con sus ingresos, claro que de entrada no garantizaría tener buenos gobiernos, pero por lo menos si que los errores se cometieron aun actuando de buena fe.

Pero, sabe que va a ocurrir, que nunca van a proponer una institución así, un organismo que pueda detectar los pecados de los políticos porque no se trata de mejorar nuestras condiciones, nomás de garantizar su impunidad y, de preferencia, que unos cuantos se sigan quedando con todo, pero haciéndonos creer que es por voluntad nuestra…

QUE SE DIJO HOY EN LAS CAMPAÑAS… EL TRUKO EN EL EQUIPO AZUL se pronunciaron porque los avances que la actual administración estatal ha logrado deben mantenerse y mejorar durante la próxima administración que encabezará Cesar Augusto Verástegui Ostos, dijo Javier Lozano Alarcón.

En ese sentido, dijo que los tamaulipecos deben cerrar el paso a MORENA y su candidato, porque Américo Villarreal Anaya es corresponsable de miles de muertes de niños enfermos de cáncer y de otras enfermedades, por negarse a generar condiciones de mejor salud para los mexicanos, en su paso como senador presidente de la Comisión de Salud.

En su vista a esta ciudad fronteriza el destacado político y especialista en derecho, afirmó que, en el escenario nacional, Tamaulipas es uno de los estados que más avances ha logrado en los últimos años, lo que le ha permitido colocarse como el tercero con mejores indicadores en materia de seguridad y el segundo en generación de inversiones y. energías limpias.

Reconoció que, desde el centro del país, ha visto cómo se ha dado la transformación de Tamaulipas luego del cambio democrático alcanzado en 2016, “he sido testigo de esa transformación”. En ese sentido consideró que los indicadores hablan hoy de un Tamaulipas diferente, a lo que en otras entidades federativas gobernadas por MORENA se puede ver, como un incremento en la inseguridad, en la violencia, en los homicidios, el crimen, los feminicidios y otros delitos.

Contrario a los avances en Tamaulipas que es gobernado por el PAN, aquí hay desarrollo y avances en todos los rubros, mientras que, en estados como Colima, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Veracruz, hay indolencia, incapacidad, ineptitud, incompetencia por parte de los gobernantes morenistas.

Lo que a la vez genera desempleo, retornó la inseguridad y la violencia por esos vínculos peligrosos que tienen los gobernantes de MORENA; “que son a todas luces visibles y peligrosos.

En contraparte, Tamaulipas hoy es tercero en seguridad, segundo en energía eólica, en todos los indicadores se están haciendo las cosas bien, aunque aún hay casas por hacer, pero ya no está en la ruta de la inseguridad y la zozobra. Se sigue un camino de paz, de inversión en beneficio de las familias, hay resultados con muchos indicadores, dijo tras advertir que algo se está haciendo bien en Tamaulipas, en el actual gobierno.

En el cambio positivo que se percibe en Tamaulipas a nivel nacional, César Verástegui ha sido parte de él, porque como Secretario de Gobierno, aportó, pero además como familia, vivió el dolor de la delincuencia, por esas vivencias propias, “es que estamos en un gran dilema, defender lo que se ha logrado y hacerlo crecer aún más, o de plano retroceder”.

AMERICO HABLO DE AMENAZAS A LA BUROCRACIA Y QUE LES CONSERVARÁ SUS SUELDOS Y COMPENSACIONES… El doctor Américo Villarreal Anaya reiteró todo su apoyo a los servidores públicos del Gobierno del Estado y denunció que cientos de trabajadores de la actual administración están siendo sometidos a presiones para apoyar el proselitismo del candidato del PAN.

“Soy muy consciente de la presión a la que son sometidos cientos de trabajadores del gobierno del Estado como parte de las viejas prácticas de campaña y eso es intolerable”, dijo.

“Rechazo enérgicamente que el gobierno del estado haga uso de amenazas e intimidaciones, como disminución de sueldos, eliminación de compensaciones y despidos injustificados para obligarlos a realizar tareas de proselitismo político”, agregó.

En conferencia de prensa, este jueves, el candidato común de Morena, PT y PVEM a la gubernatura, refrendó su absoluto respaldo a los trabajadores del Estado y desmintió las versiones de que en su gobierno se reducirán los sueldos y compensaciones a los servidores públicos.

“Se respetarán sus prestaciones e incluso mi compromiso será ampliar el otorgamiento de bases a servidores públicos para su seguridad laboral.

“Es una guerra sucia y de mentiras, están diciendo que cuando lleguemos al gobierno vamos quitar compensaciones, eso es totalmente falso, las compensaciones se quedan porque servirán para reconocer y seguir estimulando al buen servidor público”, apuntó.

Américo Villarreal, con la presencia del Delegado Ernesto Palacios y del Secretario de comunicación del CEN de MORENA, Diego Hernández, reprobaron la estrategia panista y del gobierno de Tamaulipas de organizar bingos y otras actividades para limitar la asistencia a actos de campaña de Morena, por lo que habrán de presentar la queja correspondiente ante la instancia electoral.

“La sociedad ya está harta de este tipo de gobierno, de este tipo de gente que extorsiona, amedrenta y amenaza las libertades esenciales de las personas, que buscan limitar la oportunidad de expresar nuestro deseo de participación democrática, pues ese es el modelo de gobierno al que están acostumbrados a hacer”, señaló.

El abanderado de ‘Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas’ anunció también la implementación del servicio profesional de carrera para el personal de confianza como estrategia para proporcionar estabilidad laboral e incrementar su compromiso y productividad.

“Nunca más, desde el gobierno, se usarán los apoyos y los programas sociales para condicionar a la gente, en mi gobierno el pueblo será el que manda, mi compromiso es y será siempre, avanzar constantemente para lograr el bienestar laboral de los servidores públicos”.

