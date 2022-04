La esposa de Américo, o Américo Villarreal tercero en Tula

Que la doctora María de la Luz Santiago Diez de Bonilla de Villarreal, o Américo Villarreal tercero, estarán tentativamente este próximo domingo 1 de mayo visitando el Ejido “El Coronel” del municipio de Tula, donde seguramente atenderán la problemática de la comunidad. Ahí estarán con la gente del campo para conocer de cerca las demandas y las necesidades que padecen y recoger las peticiones directas de las mismas.

Esta comunidad nos afirman es cien por ciento morenista y hasta ahí se darán cita ex alcaldes de este municipio, y de viva voz le reafirmaran el compromiso de apoyo al Dr. Américo Villarreal Anaya, por su calidez humana, sensible, ya que es un proyecto incluyente y donde todos caben. Quien esté ese día ya sea la doctora o Américo Villarreal tercero, los escucharan atentos y tomaran nota de la problemática que les aqueja y sobre los planteamientos de gestión social del municipio.

Que la reunión ya está agendada para ese día y no creemos que haya cambios, pues este municipio semiárido como el resto del Estado, es muy importante para el cardiólogo en su propuesta para un Tamaulipas Nuevo. Ahí seguramente desfilaran los ex alcaldes priistas como el químico Rene Lara Cisneros y el Arq. Rodolfo Lara Castillo, así como Segundo de León Castillo, Coordinador del Verde Ecologista local; Alfredo Castillo Camacho, ex candidato a la alcaldía por Morena, su esposa, la regidora Martha Elizabeth Gómez Quiñones, quien es también orgullosamente morenista.

También veremos por ahí al empresario Francisco Hernández Niño, Amadeo Lumbreras García, ex candidato a la alcaldía por “Fuerza por México”; Miguel Ángel López Gallardo, Prudencio Álvarez, Manuel Narváez y Juan Manuel Pérez López, estos últimos identificados con el Verde Ecologista de México, entre otros líderes naturales de ahí y la región.

Esta ola de “morenistas”, en su mayoría ex priistas, organizaran un evento más al que ya ha asistido el candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia” y bien que lo han recibido, donde se convoca a personas que formaran parte de una estructura recién creada y bien aceitada para lo que viene. Aunque algunos no los invitan a los eventos, pero van por Américo, para refrendarle su apoyo.

Por cierto, este jueves el candidato morenista visitará el municipio de Miquihuana, donde desde ahí, desde el municipio más alto de la entidad, llamaría a que este próximo 5 de junio todas y todos salgamos a votar masivamente para que no haya duda que vamos por un Tamaulipas Nuevo, renovado y fortalecido. Que la cita es en la explanada de la biblioteca municipal, antes estaban las instalaciones de la Universidad del Norte de Tamaulipas.

NOTAS CORTAS

1.- Lo de este domingo pasado con el primer debate de los candidatos a la gubernatura de Tamaulipas, que sobresaltaron a las y los tamaulipecos, fue una probada de lo que se vivirá en lo que resta de la campaña y porque no, más bien hasta el día de la votación del próximo domingo 5 de junio. Una “probadita” pues de lo que pasará en todos los aspectos, capacidad de movilización principalmente y penetración de los dos más fuertes contendientes al gobierno del Estado; o sea, César Augusto “El Truko” Verástegui Ostos y Américo Villarreal Anaya, porque del otro, el abanderado del partido naranja, aunque él afirma que ha recorrido los 43 municipios, ni él se la cree. Además que es un mantenido le dijeron en el debate y no se defendió, o sea, que lo aceptó.

Total que la de Tamaulipas es una elección de pronósticos reservados y las encuestas ahí los van midiendo y usted sabe quién va arriba, pues ya hay preocupación de uno a otro y tienen que cambiar de estrategia, si es que quieren ganar o resignarse al resultado.

2.- Que Antonio “Laminas mentiras” Leija Villarreal más conocido como el alcalde apestoso, no le está midiendo el impacto para la gente de Tula, frenando o escondiendo todo tipo de apoyos. Nadie ha visto al forastero de Leija Villarreal, preocupándose por las demandas de la ciudadanía y muchos se preguntan ¿En que se gasta los dineros del erario público el calero. Los que lo conocen afirman que es pura soberbia lo que trae y dicen que prefiere que los tultecos se queden sin obras y apoyos, nomás por sus pistolas.

3.- Y hablando precisamente de este municipio del Pueblo Mágico, ya se está invitando a todos las y los niños a la espectacular lucha libre a celebrarse este 30 de abril en el multidisciplinario Profr. Ángel Inurigarro. Invita “Grúas Niño”, lo que no está haciendo nada al respecto el Sistema DIF municipal.

Lo cierto es que el pueblo está muy molesto; y ya sin ninguna duda sobre la capacidad para “gobernar” de quienes detentan hoy el poder municipal.

4.- De luto Jaumave, sobre todo en las comunidades rurales del Sauz y las Pilas, donde 9 personas murieron trágicamente en días pasados por la carretera Rumbo Nuevo, los mismos que ya fueron velados y sepultados por sus seres queridos, por lo que cientos de jaumavenses lamentaron los hechos.

También el alcalde José Luis Gallardo Flores, posteó una imagen con la que envía el pésame para las familias de los deudos. De igual manera el ex alcalde Alfredo de la Rosa Torres, envió un abrazo hasta el cielo a sus entrañables paisanos, donde dijo: Dios les de consuelo y fortaleza. Descansen en paz.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.