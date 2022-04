Una de las prácticas más nefastas de los gobiernos, sin distinguir colores ni partidos, ha sido el borrón y cuenta nueva. Es una forma mostrar, o de evidenciar, que se es mejor que el anterior y que, con la nueva propuesta, se van a corregir las fallas gubernamentales de que se habló en campaña. En este caso, MORENA y el actual presidente no se quedan atrás. Los cambios, unos buenos y otros malos, ya son por todos conocidos. El gran problema, casi de siempre, es que se hacen sin un diagnostico que sustente la nueva propuesta.

En este momento, en el 4º año de gobierno, trasciende que el gobierno de la 4T ya tiene, para el próximo periodo escolar, su reforma educativa: en cada sexenio, los gobiernos anteriores, hicieron la propia y, la verdad, cada vez los resultados han sido peores. Igual, para el caso, los expertos ya pronostican que transformando los grados escolares en fases de aprendizaje y las materias o asignaturas en 4 campos formativo, el resultado será peor. En fin, hay que esperar el desarrollo.

EL IMSS Y EL INSABI.

En lo personal, estoy convencido de que algunos cambios no los maduro bien el Presidente AMLO. Uno de ellos fue el Seguro Popular. Dijo que no era seguro ni era popular y de un plumazo lo sustituyo por el Instituto del Bienestar Social: nada hubiera pasado, si le cambia el nombre al Seguro Popular y corrige las prácticas corruptas que tenía identificada. Pero no, cambio muchas reglas y eso provoco desabasto de medicinas: falla que duro varios meses, al menos a mí no me daban algunas medicinas, cosa que ya medio se arregló.

Tan es cierto que fallo el Instituto del Bienestar Social, que ya el propio Presidente advirtió que el siguiente paso, para corregir el asunto, es que van a acotar al INSABI sus funciones, pero corresponderá al IMSS dar el servicio médico… en las clínicas no hay especialistas y a los médicos familiares los van a saturar con más derechohabientes (usuarios), tendrán que dar más consultas. Y la historia de la función pública, de las instituciones públicas, está plagada de ejemplos de este tipo: de cambios que no han funcionado.

AMERICO: NO APORTA NADA.

Una de las cosas que me gustaron del debate fue cuando Américo Villarreal Anaya critica al candidato del Movimiento Ciudadano. Y es que Arturo Diez Gutiérrez, en su campaña, hace notar que si se convierte en el próximo gobernador tendrá que empezar de cero. Y eso, dice Américo, que no es posible, efectivamente, porque en todo caso ya hay avances, hay construcción de cosas y acciones positivas. Ni cuando hay una revolución, el cambio es inmediato, siempre es gradual.

Se entiende la prisa de AMLO por modificar el sistema educativo. Hasta el momento ha sido, hagan de cuenta, un sistema educativo bancario: que solo deposita conocimientos en los alumnos, no los hace analíticos y más críticos. La tendencia populista de la 4T requiere de un sistema educativo que adoctrine. Y esa tarea serán, sin duda, del tercero y cuarto campos formativos: 3. Ética, naturaleza y sociedad; y, 4. De lo humano y lo comunitario. Ocurrencias, dicen algunos especialistas, porque no aparece un método de instrumentación.

ESTRUCTURAS MENTALES.

Quienes nos formamos en los 70´s fuimos conejillos, de experimentación. Resulta que el Presidente Luis Echeverría Álvarez, con el contexto del movimiento estudiantil del 68, así como el halconazo del 70, su reforma educativa tuvo como propósito “cambiar las estructuras mentales” de los educandos, de la sociedad. Se dio un giro en contenidos, que tenían una orientación más social e, incluso, en preparatorias y universidades hubo una explosión de temas vinculados con el socialismo y el comunismo, con la izquierda. Fueron tiempos en que se repetía la frase de Salvador Allende: ser joven y no ser revolucionario, es una gran contradicción.

El gran problema, en todo caso, fueron los profesores: no tuvieron una capacitación, no recibieron los elementos metodológicos, técnicos y conocimientos nuevos, para cumplir con tal función. Improvisaron y el resultado es que, a la reforma educativa de esa época, la tildan como el gran fracaso educativo. Sexenio tras sexenio, las reformas educativas han sido parches, no estructurales y ese es, quizá, el cambio que se propone al eliminar los grados y transformación la formación educativa en “campos formativos”.

LOS MAESTROS DEL SISTEMA.

El Presidente AMLO, si es que pretende hacer una reforma educativa de este tipo, debe considerar en primera instancia el papel que han jugado los maestros, sobre todo los de la SNTE. Maestros que fueron convertidos, por sus líderes, en instrumentos políticos, de tal forma que, gradualmente, fueron sus objetivos fueron más políticos que educativos, al grado que hasta formaron un partido político.