Continúa la venta de plazas en el IMSS Tamaulipas 

Bajo el cobijo de autoridades oficiales y del Sindicato de la seccion X, funcionarios y líderes del gremio son evidenciados de pedir dinero a cambio de una base.

Por: Juan José López

Cd. Victoria Tamps-. De nueva cuenta las siglas del IMSS vuelven a estar en el ojo del huracán, trás ser evidenciados funcionarios de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social así como miembros del sindicato de la seccion X de los trabajadores de este gremio, quienes aún continuan en el mercado negro la venta de plazas, timando a incautos que están necesitados de una base en el seguro social.

La denuncia publica la realizó una persona que se ha visto afectada porque fue desprendiido de una buena cantidad de dinero que le dió a una servidora pública que labora en el IMSS de El Mante, con el propósito de conseguirle una plaza laboral.

«Una persona de nombre María de la.Luz Soto Castillo, que trabaja en el IMSS de Mante, me contactó porque sabía que andaba interesado en un trabajo en el seguro social me dijo que me conseguía una plaza en instituto que me costaría 100 mil pesos, y le comenté que de momento solo tenía cuarenta mil pesos y se los entregué pero ya han pasado más de dos años sin haber nada,es por esa razón que decidí pedir me regresará mi dinero los $40,000 pesos que le di de anticipo pero nada más me ha traído vuelta y vuelta y la verdad no veo Claro ,es por está razón que tome la decisión de hacer está denuncia pública.

Cabe señalar que en varias ocasiones que le he pedido que me devuelva mi dinero, de manera prepotente me contesta que ella tiene a su hermana en la Delegación del IMSS, de nombré Sayda Elizabeth Soto Castillo, quien ostenta el cargo de Coordinadora Delegacional de Atención y Orientación al Derechohabiente y que por eso tiene muchas influencias.

Se dio a conocer que éste hecho no es nuevo para el Instituto Mexicano del Seguro Social y que están coludidos junto con el Sindicato de los Trabajadores del Seguro Social de la Sección X Tamaulipas que opera al margen de la ley junto con los líderes gremiales y la parte oficial de la Delegación del IMSS en el estado, quiénes operan al margen de la ley con la venta descarada de plazas en el mercado negro sin que las autoridades de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía anticorrupción y la Fiscalía de la Función Pública hagan algo al respecto.