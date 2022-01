Se niega gobernador a renunciar a altos sueldos y prestaciones especiales, vetando ley promovida por MORENA

Es importante mencionar que esta ley no afectaba a los trabajadores operativos o de base de ningún poder del Estado y de los municipios, pues el Grupo Parlamentario de MORENA está consciente que su ingreso debe ser justo y suficiente para brindar una vida digna a sus familias.

Cd.Victoria,Tamaulipas.-El día de ayer por falta de una mayoría calificada, los diputados del PAN echaron para atrás la iniciativa promovida por el Grupo Parlamentario de MORENA relacionada a la Ley de Remuneraciones, cuyo principal objetivo era disminuir los sueldos elevados de los altos mandos del ejecutivo estatal y mantenía la ruta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de gobernar con austeridad y con ello beneficiar al pueblo.

Ley de Remuneraciones de las Servidoras y los Servidores Públicos del Estado y Municipios, establecía que nadie sin excepción puede ganar más que el Presidente de la República, así mismo esta ley busca complementar la Ley de Austeridad que también presentó MORENA y fue vetada, pues busca terminar con las prestaciones especiales tales como gastos médicos mayores, seguros de vida, gastos de representación sin límite, así como gastos de publicidad para fortalecimiento de imagen.

Pese a que los diputados de MORENA justificaron ampliamente esta iniciativa y siguiendo el ejemplo del Ejecutivo Federal de acabar con los excesos y sueldos estrafalarios que arbitrariamente se adjudicaban Gobernadores y Funcionarios de primer nivel, rebasando los sueldos del Presidente de México, del Presidente de la Suprema Corte y otros mando Federales, hicieron caso omiso a esta iniciativa, pero más ignoraron las necesidades de una población atropellada pon una pandemia y por la falta de oportunidades en la Entidad.

Los Legisladores están para velar las necesidades de un pueblo y no complacer los capricho de un Mandatario cuyo ejercicio de su función ha dejado mucho de qué hablar y no por los Diputados de MORENA sino por los medios Nacionales e Internacionales que le acusan por delitos cometidos durante su administración, es increíble que aun así los diputados panistas lo defiendan en el Pleno Legislativo, en donde más que defenderlo los convierte en cómplices de estas acusaciones.

Ayer durante la Sesión Ordinaria la Diputada Presidenta de la mesa directiva refirió a que la Constitución del Estado de Tamaulipas como su reglamento señala “cuando hay un veto por el gobernador se requiere de una votación calificada y no por mayoría simple para que la iniciativa prospere”, fuera de estos argumentos políticos que no se discuten, lo que debería prosperar es la sensibilidad y empatía por parte del Ejecutivo y los diputados panistas hacia la población Tamaulipeca, redimirse y de alguna forma regresarle al pueblo lo que es del pueblo, quizá esto les deje la conciencia tranquila.

Los Diputados de MORENA se mantienen firmes y seguirán en la lucha por acabar con estos abusos, será con el apoyo del pueblo Tamaulipeco al elegir cuidadosamente su próximo gobernante.