Arturo Herrera entrega Paquete Económico 2021 a la Cámara de Diputados; ingresos serán 3% inferiores al 2020

Minutos después de las 5 de la tarde, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2021.

Al comenzar su mensaje, el funcionario dijo que la entrega este año sería diferente debido a la pandemia de coronavirus, por lo que no se lo daría en la mano a la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, y los archivos no se darían en discos si no que los subirán a su página de Internet.

Bajo la premisa de no incrementar impuestos y sólo actualizarlos por inflación, los ingresos presupuestarios del sector público van a ser 3 por ciento menores en 2021 (en términos reales) con respecto a lo aprobado para este año, estimó la Secretaria de Hacienda.

Las políticas que se proponen en el Presupuesto de Egresos del Paquete Económico 2021 están encauzadas a ampliar y fortalecer las capacidades del sistema de salud, particularmente los servicios orientados a la atención de los grupos más vulnerables; promover un restablecimiento rápido y sostenido del empleo y de la actividad económica; continuar reduciendo la desigualdad y sentando las bases para un desarrollo equilibrado y vigoroso en el largo plazo; y asegurar la sostenibilidad fiscal de largo plazo.

Dada la reactivación en marcha de la economía y la incertidumbre sobre el ritmo de recuperación a nivel global, para 2021 el Gobierno de México continuará con el compromiso de no incrementar impuestos, manteniendo el gasto en salud, la reactivación económica y el bienestar de los mexicanos.

Por un lado, la ILIF 2021 continúa los esfuerzos de la administración por optimizar la recaudación que permite el marco fiscal vigente, sin aumentar los impuestos para no afectar el restablecimiento de la economía; aprovechar los recursos no renovables con los que cuenta nuestra nación; y usar los recursos que se han acumulado en el tiempo para hacer frente al mayor reto de salud y económico en décadas.

Se estiman ingresos presupuestarios de 5 billones 539 mil millones de pesos para 2021, menores en 3% real que los aprobados en 2020 pero mayores en 6.4% real respecto a los estimados al cierre excluyendo los ingresos no tributarios no recurrentes, que capturan el uso de recursos extraordinarios para enfrentar la contingencia sanitaria y económica.

Este incremento se explica principalmente por el restablecimiento estimado de la economía, que impacta positivamente todos los rubros de ingresos; la reducción en la evasión de las contribuciones, que se espera continúe en 2021; y el aumento esperado en la producción y precio del petróleo, así como en las ventas de combustibles, conforme gradualmente se normalizan las condiciones en un sector particularmente afectado en la coyuntura.

