¿Se lo prohibió? Florinda Meza revela por qué no tuvo hijos con Roberto Gómez Bolaños

La actriz Florinda Meza, quién le dio vida a Doña Florinda en el Chavo del 8, es una de as personas más impactadas ante la noticia de que los programas que fueron producidos por Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ fueron sacados del aire en todo el mundo. Ante el hecho, la famosa opinó sobre esta decisión que tomo Televisa y contó algunos detalles sobre su vida amorosa con el comediante. Contó cuál fue el motivo por el que jamás tuvo un hijo de Chespirito. En esta nota te contamos que fue lo que sucedió en aquel entonces.

En una entrevista para el periódico De Primera Mano, Florinda Meza explicó que a ella le hubiera encantado haber tenido un hijo de Roberto Gómez Bolaños. Pero sin embargo, la respuesta que recibió según su psicóloga fue egoísta.

“A los hijos se les quiere a través de la madre y que un hijo mío amándome como me amaba sería su adoración y él no podría cargar una con el peso de la culpa de amar menos a los otros, y si hubiera conflicto entre los medios hermanos, no soportaría que lastimaran, agredieran al supuesto bastardo que sería su adoración, que no lo pusiera yo en ese predicamento”, contó Florinda Meza.

Sin embargo, aclara que ella estaba en la relación porque quería y que vivió un amor maravilloso:

“Yo ya sabía, nadie me forzó, él me cortejó, o caí por el romance, porque me enamoré y vivimos un amor maravilloso. Cuando vio que yo me le iba, cuando vio que tenía que cerrar la brecha del cortejo, porque sino me le iría, estuve a punto de irme porque tuvimos muchos conflictos en esa época”, agregó Florinda Meza.

En este sentido, aclaró que está agradecida por la forma en la que Roberto Gómez Bolaños la amó:

“Él me amó con el 100 que podía dar. Me lo agradecía, él me conocía, conocía mi instinto maternal pero me agradecía eso, que yo lo aceptara de esa manera. Le agradezco a él muchísimas cosas como hacer mi vida interesante”, sentenció.

¡#FlorindaMeza habla de por qué no tuvo un hijo con #Chespirito y revela si fue decisión de él! #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/uE2PkvCQIy — De Primera Mano (@deprimeramano) August 17, 2020

fuente: Deprimeramano