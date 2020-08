Evacuan a Donald Trump por tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca

El Servicio Secreto detuvo la sesión informativa de Trump después de que se escucharan disparos cerca de la mansión presidencial en Washington.

Washington – Agentes del Servicio Secreto detuvieron abruptamente el lunes la sesión informativa del presidente de los Estados Unidos sobre el coronavirus después de que sospechoso armando fuertes baleados frente a la Casa Blanca, en Washington.

El presidente apenas había empezado su sesión informativa cuando un agente del Servicio Secreto la susurró al oído a Trump y le pidió que abandonara el podio junto con otros funcionarios de a la administración que estaban en la sala.

Los reporteros de la sala de conferencias de prensa James S, Brady fueron cerrados brevemente y el Servicio Secreto rodeó el ala oeste.

TRUMP EVACUATED from White House press briefing room by US Secret Service. An agent locked the briefing room doors from the exterior. pic.twitter.com/El9Xi4lAlE

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) August 10, 2020