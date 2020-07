Aprueban reformas para que ninguna niña, niño o adolescente se quede sin registro de nacimiento

“Por sucesos como este es que se pretende facilitar la emisión de actas de nacimiento, cuando se detecte la falta de registro de una niña, niño o adolescente. Todas las personas tenemos derecho a que nuestro nombre este registrado de manera oficial”, señaló.

Cd. Victoria, Tamps., 02 de Junio del 2020. – El Pleno Legislativo de Tamaulipas, aprobó reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para que cuando la Procuraduría de Protección detecte la falta de registro del nacimiento de una niña, niño o adolescente, realice las acciones necesarias ante las Oficinas del Registro Civil, a efecto de que emitan el acta respectiva.

Al intervenir en este asunto, el Diputado José Edmundo Marón Manzur citó el caso de María, quien vivió en un anonimato forzado por no tener acta de nacimiento (sus padres no tenían documentos oficiales y no pudieron registrarla), no estudio porque en la escuela no la aceptaron, actualmente a su mayoría de edad no puede tramitar la credencial de elector y tampoco registrar a sus hijos.

“Por sucesos como este es que se pretende facilitar la emisión de actas de nacimiento, cuando se detecte la falta de registro de una niña, niño o adolescente. Todas las personas tenemos derecho a que nuestro nombre este registrado de manera oficial”, señaló.

Destacó que no abandonar a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran excluidos es un compromiso que deben cumplir como legislatura, “Estamos seguros que a nadie le gustaría vivir al margen de la sociedad, sin oportunidades de progresar e integrarse”, agregó.

El Dictamen correspondiente a este tema, presentado por el legislador Marón Manzur, detalla que estas acciones buscan garantizar el derecho a tener un nombre y una nacionalidad, lo cual permite asegurar el reconocimiento de toda persona ante la ley para salvaguardar la protección de sus garantías fundamentales.

Asimismo, que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, deberá orientar a las autoridades estatales y municipales, para que contribuyan en garantizar el derecho a la identidad de este sector de la sociedad.

