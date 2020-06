Activa Tamaulipas plan emergente para disminuir contagios y defunciones por COVID-19

Al Ayuntamiento de Reynosa se recomendará implementar las siguientes acciones: del 28 de junio al 11 de julio se apertura solo empresas y negocios esenciales, no se abrirán los servicios no esenciales, servicios en general, comercio general y puestos fijos y semi fijos.

Cd. Victoria, Tamps., 28 de Junio del 2020 . – Ante el incremento de contagios por la pandemia del SARS-CoV-2, virus que produce la enfermedad conocida como COVID-19, en municipios como Reynosa y Nuevo Laredo, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Salud activará un programa emergente para contener la velocidad de contagios.

Gloria Molina Gamboa, titular de la dependencia, informó que de común acuerdo, todas las Instituciones del sector salud, fortalecerán al primer nivel de atención para dar seguimiento puntual a los casos ambulatorios (llamadas telefónicas dos veces al día y dotación de tratamientos) con énfasis en estos municipios.

Al Ayuntamiento de Reynosa se recomendará implementar las siguientes acciones: del 28 de junio al 11 de julio se apertura solo empresas y negocios esenciales, no se abrirán los servicios no esenciales, servicios en general, comercio general y puestos fijos y semi fijos.

Se procederá a la colocación de filtros en las principales avenidas de la ciudad, en los puentes, pasos peatonales y de vehículos con la frontera. Se suspenderá el transporte público el domingo 28 de Junio y 4-5 de julio.

Los autobuses deberán circular al 50 por ciento de su capacidad y los usuarios deberán hacer uso obligatorio de cubrebocas; los taxis deberán circular con máximo de dos personas por servicio, con uso obligatorio de cubrebocas; suspensión de transporte público en horario no pico de lunes a viernes.

Cerrarán el domingo 28 y 4-5 de julio, tianguis, pulgas, y mercados ambulantes; se suspenderá el alumbrado público de los parques y áreas recreativas de 5 a 6 am y de 6 a 10 pm

Al municipio de Nuevo Laredo, se le recomendará implementar las siguientes acciones: suspensión del transporte público domingo 28 y 4-5 de julio, autobuses al 50 por ciento de su capacidad y los usuarios deberán hacer uso obligatorio de cubrebocas; los taxis deberán circular con máximo de dos personas por servicio, con uso obligatorio de cubrebocas; suspensión de transporte público en horario no pico de lunes a viernes.

De la misma forma se reforzará el puente Internacional Número 2 con personal del ayuntamiento capacitado por la COEPRIS, vigilancia estrecha de salones de fiestas y albercas. Cierre de tianguis, pulgas, y mercados ambulantes y suspensión de luz de los parques y áreas recreativas de 5 a 6 am y de 6 a 10 pm.

La funcionaria estatal precisó que estas medidas emergentes tienen la finalidad de disminuir daños a la salud y defunciones, sensibilizar a la población sobre la importancia de mantenerse en casa, tomar sus medicamentos y extremas las medidas de prevención que son del dominio público.