Ciudad Victoria, Tam.; 11 de junio de 2026. La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo la asignación de 276 plazas de Internado Médico de Pregrado a egresados de las Facultades de Medicina de Matamoros y Tampico. Los futuros profesionales reforzarán sus conocimientos prácticos en hospitales e instituciones de salud en el estado.

Este logro académico destaca el impulso que la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado brinda a la formación integral de sus estudiantes, consolidando así la calidad educativa acreditada de la carrera de Médico Cirujano.

En lo que corresponde a la Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”, egresaron un total de 202 alumnos, de los cuales 170 obtuvieron plaza en instituciones del lSSSTE, el IMSS y la Secretaría de Salud de Tamaulipas. Además, otros 32 alumnos fueron asignados a plazas locales y foráneas.

De la Facultad de Medicina Matamoros, 74 médicos recién egresados fortalecerán su preparación en las sedes del IMSS en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo; en hospitales del ISSSTE y Hospital General en Matamoros, San Fernando y Vallehermoso; además de hospitales de Ciudad Victoria, Reynosa, Río Bravo, Nuevo Laredo y Ciudad Mante.

Los egresados de Médico Cirujano realizarán su internado del primero de julio de 2026 al 30 de junio de 2027, en áreas de Gineco-Obstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Cirugía General, Urgencias, Medicina Preventiva y consultas de Medicina General y Familiar, con enfoque en el Sistema Nacional de Salud para la formación de Médicos Generales.

Durante este período, el interno de pregrado tendrá la oportunidad de integrar conocimientos teóricos y prácticos, buscando una base sólida para la realización de su servicio social.