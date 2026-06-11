Junio 11 de 2026 Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Como parte de las acciones permanentes de las Jornadas Tecnológicas “Transformando tu Escuela”, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) continúa llevando apoyos y beneficios a las instituciones educativas de nivel básico en todo el territorio estatal.

En esta ocasión, la Escuela Primaria “Distribuidores Nissan No. 37”, ubicada en la colonia Vamos Tamaulipas, en Ciudad Victoria, fue la institución beneficiada, donde el titular de la SET, Miguel Ángel Valdez García, acompañado de Orlando Daniel Vázquez Berrones, director del Centro Estatal de Tecnología Educativa (CETE), informó sobre los trabajos que se implementarán en el plantel.

Declaró que se dio respuesta a las solicitudes realizadas por la institución, iniciando trabajos de mantenimiento en áreas verdes, así como en la red eléctrica y los equipos de aire acondicionado. Además, dio a conocer la donación de dos equipos de climatización para mejorar las condiciones de las aulas y brindar mayor comodidad a las y los estudiantes, además de entregar una bocina que se utilizará para actividades cívicas.

Valdez García resaltó que la inversión total en las labores que se desarrollarán en el plantel será de más de 2 millones de pesos y que las y los trabajadores del CETE brindarán de forma permanente soporte técnico a las instalaciones eléctricas, equipos de aire acondicionado y equipo de cómputo en general.

A través de estas acciones, la Secretaría de Educación, mediante el personal del CETE, refrenda su compromiso de continuar impulsando mejoras en las escuelas tamaulipecas, dando seguimiento a las líneas de acción de la Agenda “Tamaulipas Educa”, fortaleciendo la práctica de los valores cívicos y los vínculos con la comunidad educativa, acorde con la visión que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya.