Cada que leo los resultados de un estudio demoscópico, particularmente en materia electoral, recuerdo a la pionera de las encuestas en México, MARÍA DE LAS HERAS DE POLANCO, fundadora de la firma “Demotecnia”, que hoy dirige su hijo RODRIGO GALVÁN DE LAS HERAS. En ella confió CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, junto con “Enkoll”, que dirige HEIDI OSUNA PERAZA, para darle seguimiento a la elección judicial de 2025.

Más allá de recordar su trabajo como directora del sistema de opinión pública del PRI, en tiempos de LUIS DONALDO COLOSIO, siempre que se publica una encuesta me remito a uno de los libros de la brillante actuaria que fue, pues murió el 14 d agosto de 2012, y confirmo que sigue vigente.

El modelo de “Inercia-Circunstancia” de MARÍA DE LAS HERAS, le permitió a “Demotecnia” ser la primera casa encuestadora en predecir la alternancia presidencial de 2000, con el triunfo de VICENTE FOX QUESADA. Y en 2012, este mismo modelo predijo con la mayor precisión, lo ocurrido en la elección ganada por ENRIQUE PEÑA NIETO.

Incluso, hay un oficio dirigido a JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ, Secretario del IETAM, informando el 14 de noviembre de 2023, que realizó un estudio sobre las preferencias electorales en la capital de Tamaulipas. También fue DE LAS HERAS DE POLANCO, quien anticipó en 2004, el triunfo de JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO en España, contra todos los pronósticos.

Uno de los primeros libros que leí sobre los estudios demoscópicos, fue de ella: “Uso y abusos de las encuestas. Elección 2000: los escenarios”. Desde entonces nunca olvido que, los sondeos de opinión, son instrumentos para apoyar la toma de decisiones de un gobierno o partido político.

Tras la inesperada derrota en Baja California contra el PAN, en 1989, MARIA DE LAS HERAS fue la consultora de cabecera de LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA al frente del PRI.

Viene a cuento lo anterior, porque este miércoles, MITOFSKY publicó los resultados de su encuesta sobre la aprobación de las y los gobernadores.

Levantada mensualmente por la empresa dirigida por ROY CAMPOS, amigo de MARÍA DE LAS HERAS, la encuesta me permitió actualizar el seguimiento que le doy a este estudio, desde octubre de 2022, en que arrancó su mandato AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, con los resultados de mayo pasado.

Hace un año, mayo, junio y julio de 2025, VILLARREAL ANAYA tocó sótano en el ranking nacional, ocupando los lugares 32, 31 y 30, respectivamente, siendo el mandatario del país menos aprobado por su ciudadanía.

Pero, a partir del mes de agosto del año pasado, el gobernador tamaulipeco mantiene una tendencia positiva, que le ha permitido escalar lugares, hasta ocupar los lugares 14 y 15, entre enero y mayo de 2026.

Es decir, la aprobación del Dr. VILLARREAL ANAYA se ha estacionado en la media tabla del ranking nacional. Con un dato adicional: desde noviembre de 2025, su aprobación se encuentra por arriba del promedio nacional.

Además, es el tercer mejor evaluado entre las y los mandatarios de la frontera norte y el segundo en la región del Golfo de México.

Retomando las lecciones de MARÍA DE LAS HERAS y más allá de buscar el lucimiento en el ranking nacional, lo cierto es que, algo está haciendo bien el gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, que le ha permitido mejorar la apreciación que tienen las y los tamaulipecos sobre su desempeño.

Junto con pegado, la lectura de la encuesta de “Mitofsky”, desde la visión de la fundadora de “Demotecnia”, le está diciendo al cardiólogo que, tomando las decisiones correctas, tiene la oportunidad de mejorar posiciones y salir de la media tabla en que se encuentra varado desde enero pasado. No está fácil, por el contexto político adverso que lo rodea.

Pero hay que intentarlo, porque no hacer nada será una mala decisión.

Cambiando de canal, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, conducida por DÁMASO ANAYA ALVARADO, alumnos desarrollan un sistema de inteligencia artificial basado en redes neuronales, que busca optimizar la generación de energía solar, reducir los costos operativos de su producción y promover la sustentabilidad ambiental.

El proyecto obtuvo el primer lugar en la categoría de posgrado en la etapa regional de la Expo Ciencias Tamaulipas 2026, logro que refrenda el compromiso del rector de la UAT, por apoyar el talento de los estudiantes y el desarrollo de sus innovaciones con impacto social.

Al exponer los detalles, Arnold Eluzaim Rodríguez Sánchez, alumno de posgrado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), especificó que el trabajo consiste en la creación, programación y entrenamiento de un software que permite pronosticar la irradiancia solar.

Arnoldo Rodríguez, y su compañero, Daniel Ricardo Blizzard Tapia, bajo la asesoría del Dr. Edgar Tello Leal, investigador de la UAT, programaron el sistema con el objetivo de calcular y pronosticar, con un horizonte de 24 horas de anticipación, la cantidad total de radiación que se recibe del sol sobre la superficie terrestre, técnicamente conocida como Irradiancia Global Horizontal (GHI, por sus siglas en inglés), a partir de un algoritmo.

Subrayó que la trascendencia de esta propuesta tiene un impacto directo en la economía y la infraestructura de Tamaulipas, una región con un enorme potencial en plantas de energía fotovoltaica. Agregó que esta tecnología está diseñada para estabilizar la red eléctrica, reducir los elevados costos operativos de producción de las empresas generadoras y promover una verdadera sustentabilidad ambiental al disminuir el uso de fuentes contaminantes de emergencia en la región.

Mientras que en el marco del Día del Mundial de los Océanos, el Sistema DIF Matamoros, que preside la Lic. ANA ARICEAGA DE GRANADOS, a través del programa “Huertos de Traspatio” llevaron a cabo acciones ambientales con el objetivo de participar activamente en la protección, conservación y restauración del entorno marino-costero, así como en la concientización social para preservar nuestro ecosistema.

Esta iniciativa, tuvo como punto de reunión la Playa Bagdad, dando marcha a la jornada integral de limpieza, en donde voluntarios, instituciones y organizaciones se sumaron bajo la responsabilidad colectiva y participación ciudadana, en la recolección de basura que afecte a este espacio natural.

Dentro de estas actividades, se busca también compartir un mensaje que promueva y fomente la cultura de cuidado y limpieza ante prácticas que puedan llegar a afectar la biodiversidad marina, la calidad del agua o bien el equilibrio de la zona.

Gracias al apoyo de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, más de 100 personas aportaron su granito de arena para construir un entorno más unido, humano y solidario ante temas de cuidado ambiental.