San Fernando, Tamaulipas.- Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de San Fernando, fueron presentados y analizados diversos informes relacionados con la operación y situación financiera del organismo.

La reunión fue encabezada por la presidenta del consejo y alcaldesa, Verónica Adriana Aguirre de los Santos, contando con la participación de representantes de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social.

Entre los puntos abordados destacaron los informes de la Gerencia General, Gerencia Administrativa y Gerencia Comercial, además de la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

Asimismo, se dieron a conocer los estados financieros, presupuestarios y contables de la cuenta pública 2025, como parte de los procesos de rendición de cuentas, transparencia y planeación operativa del organismo encargado del suministro de agua potable y alcantarillado en el municipio.

💦 Las autoridades señalaron que estas acciones permiten fortalecer la administración de los recursos y garantizar una mejor prestación de los servicios a la población.

📰 ¿Consideras que los organismos operadores de agua deben informar con mayor frecuencia sobre el manejo de sus recursos y proyectos?

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