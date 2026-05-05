Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Como parte de las acciones para prevenir e inhibir el delito, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) ha retirado aproximadamente 280 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en distintos puntos del estado.

El titular de la dependencia, Carlos Arturo Pancardo Escudero, informó que estos resultados corresponden al trabajo permanente de la Guardia Estatal en los 43 municipios durante lo que va del año.

Estas acciones buscan desarticular posibles mecanismos de vigilancia utilizados fuera del marco legal, fortaleciendo así las estrategias de seguridad pública.

De manera paralela, el sistema estatal de videovigilancia ha sido reforzado con la instalación de más de 700 cámaras, gracias al respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Autoridades destacaron que el monitoreo constante, combinado con el despliegue operativo, ha permitido mejorar la capacidad de respuesta ante distintos delitos, especialmente en casos patrimoniales como robos a comercios.

Con estas acciones, la SSPT reafirma su compromiso de consolidar la paz y fortalecer la seguridad en la entidad.