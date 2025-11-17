Redacción | La Región Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Durante recorridos de seguridad en el Fraccionamiento Los Fresnos, elementos de la Guardia Estatal aseguraron un vehículo presuntamente utilizado en actividades delictivas y con un posible cargamento de narcóticos.

La corporación informó que la unidad era tripulada por dos personas que, al detectar la presencia policial, intentaron escapar lanzando artefactos metálicos tipo “poncha llantas” para evitar su persecución.

Calles adelante, la camioneta fue localizada abandonada. Tras una verificación, se confirmó que contaba con reporte de robo en el extranjero.

Dentro del vehículo se encontraron tres equipos de radiofrecuencia y 100 bolsas con un polvo blanco con características similares a la cocaína.

La unidad asegurada y los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

