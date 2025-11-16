El próximo 22 de noviembre la UAG abre sus puertas para que jóvenes y padres de familia conozcan la oferta académica de la institución.

¿Estás buscando la carrera perfecta y quieres conocer cómo sería estudiar en una universidad con historia, innovación y proyección internacional?.



La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) te invita a su Open House este 22 de noviembre, un evento diseñado para que descubras su amplia oferta educativa, recorras sus instalaciones y vivas de cerca la experiencia universitaria que ha formado a generaciones de líderes.

¿Qué es el Open House UAG?

El Open House UAG es mucho más que una visita guiada. Es un espacio donde podrás explorar todas las posibilidades que la UAG ofrece para tu futuro profesional y personal.

Durante este evento, tú y tus padres podrán:

Conocer las licenciaturas y carreras profesionales que ofrece la UAG.

Visitar laboratorios, centros de innovación, áreas deportivas y culturales.

Hablar directamente con directores y profesores de las distintas carreras.

Recibir orientación vocacional personalizada para ayudarte a elegir la opción que mejor se adapte a tus talentos e intereses.

Además, descubrirás por qué la UAG es una de las universidades más reconocidas del país:

Tiene más de 100 alianzas estratégicas internacionales, entre ellas con la Arizona State University (ASU), la universidad #1 en innovación de EE. UU.



Cuenta con 295 convenios internacionales, que facilitan prácticas profesionales y movilidad académica en el extranjero.

Ofrece infraestructura de primer nivel, con tecnología de punta, espacios deportivos y actividades culturales que enriquecen la formación integral de cada estudiante.

¡Participa en el Open House UAG!

No dejes pasar la oportunidad de conocer tu próxima universidad.

Regístrate y vive la experiencia del Open House UAG: descubre sus programas, conoce a su comunidad y siente cómo puede ser estudiar en la Primera Universidad Privada de México, una institución que acompaña tu crecimiento de principio a fin.

