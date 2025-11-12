El Mante, Tamaulipas.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que un Tribunal Unitario de Enjuiciamiento dictó sentencia de 17 años y 6 meses de prisión en contra de José Ángel “M”, al ser encontrado culpable de los delitos de Extorsión Agravada y Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, bajo la vertiente de posesión simple de narcótico.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 14 de mayo de 2023, cuando el ahora sentenciado, mediante amenazas y violencia moral, obligó a una víctima a entregarle dinero de manera quincenal.

Posteriormente, al momento de su detención, las autoridades le aseguraron dinero en efectivo y dosis de marihuana y metanfetamina. Además de la pena de cárcel, el tribunal impuso una multa de 28 mil 624.42 pesos.

La Fiscalía reiteró que continuará utilizando todos los recursos legales disponibles para llevar ante la justicia a quienes vulneren la libertad, la seguridad y la integridad de los tamaulipecos.