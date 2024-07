Bustamante, Tamaulipas.- Por medio del Programa Emergente de Sequía 2024, que impulsa la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, ganaderos de los municipios de Bustamante, Miquihuana y Palmillas se vieron favorecidos con paquetes de suplementos alimenticios y sales minerales que vienen a aminorar la sequía que se padeció recientemente.

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, informó que este apoyo se dio por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, al ver la situación tan complicada que estaba viviendo la ganadería de Tamaulipas; para ello, se hizo un diagnóstico en coordinación con la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT) para identificar los municipios más necesitados de recibir este apoyo.

“Con la presencia de las lluvias ya vemos otro panorama muy alentador tanto para la agricultura como para la ganadería. Sabemos que no llovió pasto, los animales siguen necesitando de este apoyo. Ya teníamos ocho años que no llovía lo suficiente, nos reportaron que en el municipio de Tula ya no había agua ni para los animales. Ahora sí, con esta lluvia y con los suplementos alimenticios, vamos a levantar la condición corporal de los animales bovinos y caprinos”, expresó Varela Flores.

Es de suma importancia resaltar que para este programa emergente se autorizó un presupuesto de 17 millones de pesos, que estará beneficiando a alrededor de mil 500 productores pecuarios de los municipios más afectados por la sequía, el cual consiste en un subsidio del 50 por ciento del suplemento alimenticio y sales minerales que servirán para alimentar al ganado.

De igual manera, el funcionario estatal manifestó que trabajan de la mano con la UGRT, haciendo equipo y sinergia como pocas veces había pasado, trabajando en la recuperación del estatus sanitario.

Por su parte, José Guerrero Gamboa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, dijo: “Es un gusto estar aquí con ustedes, estamos muy contentos por las lluvias que han caído en todo el estado. También aprovecho la ocasión para saludar y agradecer al secretario Antonio Varela por la gestión ante el gobernador para bajar estos apoyos, y que sea el conducto para agradecer al mandatario estatal de parte de los ganaderos, ya que tenían muchos años de no recibir este tipo de suplementos alimenticios”.

Maximino Castillo Becerra, secretario de la Asociación Ganadera de Bustamante, dio la bienvenida y agradeció infinitamente por tomarlos en cuenta y ser beneficiados con estos apoyos, que tanto necesitaban para el desarrollo del campo y del municipio. «Nosotros estamos dispuestos a trabajar de la mano», dijo, para establecer bases de coordinación y de colaboración a fin de garantizar el desarrollo y progreso de los ganaderos de este municipio.

Al dirigirse a los presentes, Rafael Walle Trejo, quien asistió en representación de la alcaldesa de Bustamante, dijo que era un gusto recibir de parte del Gobierno del Estado estos suplementos para el ganado; «sabemos que este programa emergente se ha logrado gracias a la coordinación que hay entre los diferentes órdenes de gobierno, y que ayudará a mitigar los estragos de la sequía que se venía padeciendo desde hace varios años».

Durante la entrega estuvieron presentes Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario de Fomento Pecuario y Forestal; María de las Nieves Ramírez Compeán, presidenta municipal de Palmillas; Jorge Luis Monita, presidente de la Ganadera Local de Palmillas; Francisco Javier Alonso Cervantes, tesorero de la Ganadera Local de Palmillas; Martín Sifuentes Alonso, secretario de la Ganadera Local, así como demás autoridades y productores beneficiados.