Hace algunas semanas se reportaron restos de chapapote en La Pesca, Barra del Tordo y MiramarCiudad Victoria, Tamaulipas.- La procuraduría ambiental mantiene abierto el expediente sobre restos de hidrocarburo que se registraron en diferentes playas de Tamaulipas principalmente en La Pesca y Barra del Tordo.

Eduardo Rocha Orozco, vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, explicó que actualmente hay una limpieza permanente en todas las playas del estado con el fin de que se encuentren en óptimas condiciones para la visita de los turistas y locales.

«La Pesca es en donde más se ve afectado, en Aldama también se observó y fue en algunas zonas no fue en toda la playa, ahorita para el turismo está bien ya hubo por ahí una limpieza en el área turística», explicó.

Agregó que por parte de la Procuraduría Ambiental de la Seduma, se solicitó el apoyo de la dependencia a su cargo para evaluar que no hubiera afectación en tortugas Lora que están arribando a diversas playas del estado para depositar sus huevos.



«Se está haciendo cargo de este asunto la procuraduría ambiental a mí me hablaron por el tema de las tortugas y hasta este momento no tenemos afectación en tortugas*, señaló.

Manifestó además que es la dependencia estatal la que debe de mantener la revisión de este caso, pues no es la primera vez en que se detectan restos de hidrocarburo o chapapote en playas del estado de Tamaulipas.

Hace aproximadamente dos semanas se reportó que estos restos llegaron incluso a la playa de Miramar en Ciudad Madero en donde hubo afectación a los visitantes al mancharse piel y ropa con los restos de la sustancia.

señor además que mantendrán el monitoreo del arriba son de tortugas Lora a las costas tamaulipecas exhortando a Los visitantes de playa que no afectan este proceso, que tiene una importancia relevante.