Ciudad Victoria, Tam.- Debido a que cada vez son más los sectores donde se complica hacer llegar el agua con tandeos, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado anunció como necesario que la población adopte medidas emergentes que ayuden a reducir el consumo del líquido en hogares.

Entre las acciones que se sugieren implementar, destacó el gerente del organismo, Eliseo García Leal, está la reutilización del líquido que se emplea para la ducha o el lavado de ropa.

«Por la sequía, las altas temperaturas y los ‘apagones’ que obligan a detener los equipos de bombeo, se está dificultando cumplir con el tandeo en algunos sectores y por ello pedimos a la población que ayude para que gran parte del agua que se consume pueda reusarse en riego de plantas, desfogue de WC y lavado de patios, lo que ayudaría a reducir los consumos», indicó.

Pese a que el agua ya no alcanza a llegar a todos los sectores, añadió que por lo pronto no se tiene contemplado modificar el plan de tandeos y añadió que las colonias y fraccionamientos que reciben agua por tandeo son abastecidas tres veces a la semana, otras solamente dos veces y cuando el recurso no llega por la red, el servicio se brinda por medio de pipas. (Gaby Sustaita)