Dice el viejo refrán, “el interés tiene pies”, hace alusión a que quien está interesado en algo hace lo necesario, hasta mentir o traicionar, para sus objetivos lograr.

Y le aplica bastante bien al dirigente nacional del PRI, ALEJANDRO, ALITO, MORENO CARDENAS quien parecía urgido en bajar a BEATRIZ PAREDES de la contienda del Frente Amplio por México y mostrarse solicito con los panistas, acomedido, diría la abuela.

Pues MORENO CARDENAS apresuradamente se adelantó a manifestar que la priista BEATRIZ PAREDES estaba fuera, que quien llevaba una amplia delantera era XOCHITL GALVEZ y que eventualmente su compañera priista lo daría a conocer.

Digo, era un hecho que XOCHITL ganaría en las encuestas, aunque no es tan experimentada políticamente como PAREDES, si es la más popular y a final de cuentas en una encuesta abiertas iba a ganar, pero no fueron las formas correctas de hacer las cosas por parte de MORENO CARDENAS que habló anticipadamente y no le dio su lugar Doña BEATRIZ, el actuar de ALITO se vio como una traición o como que tienen un gran interés en quedar bien con los panistas y otro personaje.

Fueron mucho más prudentes los panistas que el mismo ALITO, pues luego de que ALEJANDRO MORENO dijera que todos los priistas del país irían con XOCHITL, ella, GALVEZ, dijo que no diría nada al respecto hasta hablar con BEATRIZ.

Vencido el tiempo reglamentario y tal y como BEATRIZ PAREDES lo dijo desde el inicio de la contienda, llegó hasta el final, fue hasta que se dio a conocer el resultado de las encuestas, y aunque no muy conforme con el proceder del dirigente de su partido, la priista reconociendo que los números no le favorecían y que XOCHITL era la ganadora y será la que encabezará el Frente Amplio por México en pos de la presidencia de la república mexicana.

Cierto es que XOCHITL ganó las encuestas con amplia diferencia sobre BEATRIZ, pero insistimos, la mujer no es la más experimentada políticamente hablando, si es la más popular y la que trae mejor narrativa en contra del sistema pues el mismo presidente sin querer, o quizá queriendo, eso se verá más adelante, la victimizó e hizo que medios de comunicación y población voltearan a verla, pero la verdad es que a GALVEZ le falta la experiencia que a PAREDES le sobra.

En fin, la situación es que el Frente Amplio por México ya tiene candidata a la presidencia de la República, XOCHITL GALVEZ ganó las encuestar por su popularidad.

BEATRIZ PAREDES se topó con pared, hasta con el dirigente de su partido que antes de que ella reaccionara se apresuró a darla por muerta, como si quisiera quedar bien con YSQ o con los azules más que con los priistas.

A estas alturas del partido ya no se sabe cuál sea el real interés de ALITO que raudo y veloz dio a conocer que XOCHITL GALVEZ era la ganadora y será quien encabece el Frente Amplio por México en el 2024, en rueda de prensa hasta los priistas le madrugaron a Doña BEATRIZ.