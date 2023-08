Altamira, Tamps.- La “Casa Naranja” en Altamira abrió sus puertas para escuchar las voces de la sociedad civil, sumar rostros nuevos de la política local con ideas y proyectos incluyentes para formular políticas públicas que beneficien en conjunto a la colectividad, fueron los contextos que el delegado Estatal del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Juan Carlos Zertuche y el delegado municipal de Altamira de MC, Esteban De la Portilla, resaltan posterior a la entrega del corte de listo de las instalaciones del partido político así como también en la entrega de nombramientos.

En el acto protocolario del corte de listón de la “Casa Naranja” al hacer uso de la palabra, el delegado municipal de MC, Esteban De la Portilla resaltó que “el día de hoy (viernes 11) iniciamos una nueva historia en Altamira, el día de hoy abrimos las puertas de nuestra casa naranja con mucho orgullo, con mucho gusto, darle un lugar digno a la representación de Movimiento Ciudadano aquí en Altamira”.

Puesto que aseguro que es para “darle un lugar, un espacio de acuerdos, un espacio de dialogo, un partido como se merece nuestro municipio y a la altura de nuestro municipio, un lugar donde llevaremos acabo todos los acuerdos y donde se llevarán a cabo todas las plataformas de nuestro instituto político, un lugar donde cabemos todos y cada uno de nosotros con la comunidad y la sociedad civil”.

Añadió “de aquí nacerán las propuestas, de aquí nacerán las ideas, y aquí presentaremos todas las políticas públicas, proyectos y programas de Movimiento Ciudadano, aquí será el foro y la casa de Altamira, desde aquí emanaran de la ciudadanía hacia nuestro instituto político todos nuestros proyectos, porque venimos a escuchar, porque venimos a aprender de quienes realmente es lo que les aqueja allá afuera porque venimos a formar y hacer el cambio, una cambio real, un cambio distinto, un cambio responsable”.

De la Portilla, subrayó: “nuestras políticas públicas y nuestros programas que emanarán de la sociedad civil vendrán fundamentadas de lo local, vendrán de abajo hacia arriba con un crecimiento endógeno, no vendrán hacer ocurrencias, no del gobierno ni del instituto hacia la ciudadanía sino ser al revés y por eso esta casa naranja, este partido Movimiento Ciudadano, en el municipio tiene corazón, tiene alma, tiene sentimientos, y esta formado por todos y cada uno que conforman esta delegación municipal”.

Acotó que “ellos (delegados locales) que son gente de la sociedad civil, gente valiosa, gente joven, gente fresca, que son los rostros, que piden formar parte de la vida política de nuestro municipio, ellos son de quienes emanaran todos esos programas y proyectos, y están comprometidos, están de corazón y por convicción en Movimiento Ciudadano”.

“Este es un nuevo movimiento ciudadano, este es el nuevo Movimiento Ciudadano en Altamira, hoy buscaremos todos los métodos posibles, todas las tecnologías para poder llegar a toda la gente posible para que nos conozcan para que vean nuestras ideas para que sepan quienes somos, y para darle la seguridad y la confianza que somos una propuesta seria y que somos la verdadera oposición en Altamira, Tamaulipas y en México”, indicó.

Enfatizó que “desde Altamira, y desde esta casa daremos la pelea, desde Altamira y desde esta casa vamos a levantar la voz de manera critica, hoy estamos puestos, hoy estamos dispuestos, y hoy de la mano de la comunidad, hoy de la mano de la ciudadanía, Movimiento Ciudadano arranca en forma en Altamira”.

Por su parte, el delegado Estatal de MC, Juan Carlos Zertuche confeso: “quiero confesarles que estoy nervioso, pero más nerviosos es que están a cuatro cuadras, el municipio, porque no tengo ni la menor duda que 2024, que Esteban De la Portilla, y con este equipo lo vamos a lograr pintar de Naranja”.

Zertuche parafraseando al senador del Partido Naranja “dice el jefe Dante (Delgado) la política se hace no se declara”, -prosiguió- “Esteban De la Portilla, desde el día que llegó, y no me dejarán mentir, le metió ganas, le metió valor, le metió trabajo, le metió entusiasmo, y sobre todo trabaja bajo los principios de Movimiento Ciudadano, siempre con el animo de sumar, veo a todo mundo aquí, todo mundo presente, todo mundo ilusionado, con un proyecto que encabeza Esteban”.

Afirmó que “la casa naranja no es un comité, como están acostumbrados a manejarlo en la vieja política, la casa naranja es un lugar que se convierte parte de la comunidad, es un espacio abierto de debate, un choque de ideas, aquí la casa está completamente abierta para aquellos ciudadanos encuentren un lugar donde pueden ser tomados en cuenta”.

Posteriormente, De la Portilla agregaría en entrevista a los medios de comunicación que “estamos celebrando nuestro punto de reunión, nuestro punto para lluvia de ideas, para acuerdos, para innovación para proyectos, para políticas públicas de Movimiento Ciudadano para la ciudadanía”.

Reconoció el delegado local del Partido Naranja que hay mucho joven en Tampico, Madero y Altamira dentro de movimiento ciudadano, porque “de eso se trata en movimiento ciudadano, abrir espacios nuevos, invitando a la gente y a los jóvenes que formen parte de la política de nuestro municipio es el momento de eso se trata nuestro punto, y como delegado municipal es mi responsabilidad abrirle las puestas a las nuevas caras y nuevos rostros de la política en nuestro municipio de Altamira”.

Para De la Portilla, “la gente quiere ver rostros nuevos, caras nuevas y nosotros necesitamos nutrirnos de esas nuevas ideas, abrir las puertas de nuestros institutos políticos a la sociedad civil a la ciudadanía, y sacar ahí las futuras políticas públicas que emanen de la ciudanía hacia el instituto, hacia el gobierno, no viceversa necesitamos un desarrollo desde lo local, de bajo hacia arriba”.

Resaltó que traen “una agenda bastante fuerte, el lunes empezamos con “cine en tu colonia” en el sector Miramar, el martes estoy en México con el senador Dante Delgado, y así estaremos inaugurando las jornadas medico asistenciales, las jornadas de afiliación, hay mucho trabajo por hacer”.

Cabe hacer mención que en el evento estuvieron presentes: Herman Lozano representante del senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; Juan Carlos Zertuche, delegado Estatal de Movimiento Ciudadano; Gustavo Cárdenas, Diputado local de Movimiento Ciudadano; Edgar Treviño, secretario de Acuerdos Estatal; Gustavo Larrea, Coordinador de la Zona Sur de Movimiento Ciudadano; Esteban De la Portilla, delegado municipal de Movimiento Ciudadano acompañado de su esposa Paola Ponce.

Además, los delegados de Movimiento Ciudadano de: Ciudad Madero, Mauro Reyes; de Tampico, Daniel Dan; fundación municipios en movimiento Madero, Edgar Chacón; fundación municipios en movimiento Tampico, Emilio Pozo; mujeres en movimiento estatal, Melissa Mireles; fundación México con Valores Estatal, Laura Mascareña; Jóvenes Estatal, Conne Manatu; Círculos Ciudadanos Estatal, Mario Quintero; Municipios del Movimiento Ciudadano en ciudad Victoria, Cendy Robles, entre otros.

Así mismos se efectúa la entrega de nombramientos a: Gabriela Milán, Secretaria Electoral del MC; Ángel Arturo García Boeta, Delegado de Tecnología; Adrián Pineda, Delegado en Redes Sociales; Juan Ignacio López, Secretario de Acuerdos de Educación; María Fernanda González, Delegada de Mujeres en Altamira; Fernanda Núñez, Delegada de Jóvenes Altamira; Mario Morales, Delegado Círculos Ciudadanos; Jorge Reynoso, Delegado de Ecología; Antonio Aguirre, Delegado de Cultura y Miguel Nájera, Delegado de Deportes.

Por Miguel Ávalos Cortés | Noticiaspc.com.mx |