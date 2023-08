Si el fiscal especializado en combate a la corrupción es denunciado por cometer presuntos actos de corrupción, ¿hacia donde tiene que voltear la vista la sociedad para encontrar a alguien que gobierne con honestidad?

Miguel de la Madrid hizo campaña con la bandera de la renovación moral de la sociedad, pero otros Presidentes también presumieron ser campeones de la decencia y uno tras otro dejaron pantanos de corrupción.

Echeverría, López Portillo, Salinas de Gortari, Zedillo, Peña Nieto pero también los panistas Fox, Calderón Hinojosa, prometieron practicar el poder con decencia, pero ninguno cumplió.

Andrés Manuel López Obrador va en el quinto años de su gestión presidencial y a duras penas ha podido amarrar las manos a los funcionarios gubernamentales ávidos de riquezas rápidas y silenciosas.

Pero ha cumplido su oferta de campaña de no mentir, no robar, no traicionar, al menos en el ámbito personal y de su círculo cercano, lo que ya es una enorme ganancia, si lo comparamos con el pasado inmediato.

Afortunadamente, Tamaulipas tuvo el valiente acierto de tirar al bote de la basura la oferta azul en el proceso electoral anterior, junto con su tutor Cabeza de Vaca, y se empezó un movimiento de transformación para regresar al gobierno a la normalidad.

Por supuesto, hay enormes resistencias al combate a la corrupción por parte de quienes amasaron grandes fortunas a la sombra del poder y que ahora temen que se emprenda una búsqueda de funcionarios gubernamentales prevaricadores, para castigarlos.

Eso explica que Cabeza de Vaca mantenga desde el exilio una guerra encarnizada contra los que él mismo califica como sus enemigos, para tratar de conseguir permanecer vigente en el escenario político, sobre todo ahora que está urgido de contar con fuero.

Ayer, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas denunció en la fiscalía general de gobierno al anterior jefe de la dependencia, Raúl Ramírez Castañeda, por abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

Una buena noticia es que se confirmó que Manuel Aguilar González recibió de manos del Rector de la UAT maestro Guillermo Mendoza Cavazos, nombramiento como coordinador general de la unidad de comunicación social de la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

Aguilar es un joven comunicador tamaulipeco pero con una vasta experiencia en la materia, pues se ha desempeñado como jefe en importantes tribunas de noticias y también es veterano en relaciones públicas.

Marco Antonio Batarse Contreras es ahora Secretario de Administración en la UAT gracias a la brillante función que cumplió al frente del manejo en prensa y relaciones públicas, lo que mereció su ascenso.

También es una buena noticia sobre todo para los amantes de la pesca la convocatoria emitida por el gobierno de Mario Alberto López Hernández en Matamoros, para participar en el Torneo de Pesca Bicentenario, pues se repartirá entre los ganadores una bolsa por un millón de pesos.

Por sus características, este es el torneo de pesca más grande que se haya organizado en Tamaulipas y ocurrirá el 27 de agosto en el puerto El Mezquital. Ya está abierta la venta de boletos en el palacio municipal de Matamoros.

Se espera una gran concurrencia de deportistas a la playa de Matamoros, no solo por los atractivos premios sino porque también habrá tómbola de regalos en la ceremonia de premiación, festival gastronómico, arrancones de 4×4, grupos musicales y otros atractivos.

En el orden político, la diputada local Magaly Deandar Robinson se destapó como pre-candidata de MORENA a senadora de la República aunque no entusiasmó al respetable debido a que los actuales legisladores de la cámara alta han sido un fracaso.

JR Gómez Leal y la profesora jubilada Lupíta Covarrubias cobran como senadores pero no se sabe que ninguno haya movido un dedo para hacerse notar como “representantes populares”.

Cumple años el abogado riobravense Porfirio Ernesto Flores Vela.

Correo electrónico: [email protected]