Una información policiaca, una nota roja, llamó mi atención ayer. Resulta que este lunes en el centro de Cd. Victoria, en pleno mediodía, 12:00 horas, un señor de la tercera edad, jubilado del Ejército Mexicano fue atacado a puñaladas por un «limpiavidrios» con la intención de quitarle sus pertenencias.

La agresión a Don Ramón Jiménez Santillán ocurrió en el cruce del 9 bulevar Luis Echeverría. Al lugar llegaron socorristas de la Cruz Roja. De acuerdo al reporte el señor presentaba tres pequeñas lesiones en la espalda y dos más en la cara. Ahí fue atendido por los socorristas. Don Ramón no quiso ser llevado a un hospital.

Se reporta que el «limpiavidrios» agresor se ubica siempre en la esquina del 8 bulevar López Portillo. Don Ramón caminaba rumbo a un despacho en busca de apoyo de dinero o medicinas. Como el anciano ex oficial del Ejército se resistió a entregar sus pertenencias al limpiavidrios, este se abalanzó contra él. La gente que atestiguó la agresión reaccionó, y el fallido ladrón optó por escapar.

Don Ramón explicó a socorristas y reporteros que anda buscando la manera de juntar dinero, para poder atender a su esposa Yoser Rangel Estrada debido a que padece cáncer.

«Ya he ido a diferentes instituciones pero nadie me ha apoyado. Mi esposa está muy enferma de cáncer. Ya me cansé de andar pidiendo», dijo el ex soldado.

Don Ramón pide apoyo a la población, ante la negativa que ha recibido por parte de las instituciones estatales y municipales. Aportó el número telefónico 834 27 248 54 que pertenece a uno de sus hijos.

Vamos por partes. El limpiavidrios atacante muy seguro además de pobreza ha de consumir drogas. En anteriores gobiernos se llevaba un control de ellos, hasta gafete traían, como forma de llevar un control y darles una despensa. En el sexenio de Cavazos Lerma la secretaría estatal de Educación hasta instaló aulas ambulantes en camellones de todo el estado.

Don Ramón clama ayuda. Ojalá que funcionarios del gobierno estatal de Américo y de gobierno municipal de Gattás lo apoyen. 2.- Para seguir el tema educativo, les comparto que alumnos de escuelas de educación básica, de kínder hasta secundaria, incluyendo educación especial de los 43 municipios de Tamaulipas, serán beneficiados con la entrega de útiles, mochilas y uniformes escolares por instrucciones del gobernador Américo Villarreal, ello con el objeto de apoyar la economía de las familias y ratificar su compromiso con la educación.

A través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, que dirige Lucía Aimé Castillo, se aplicará el programa con una inversión de más de 320 millones de pesos, para hacer la entrega gratuita de útiles y uniformes para el ciclo escolar que inicia este agosto. Se entregarán más de 559 mil dotaciones de artículos didácticos a igual número de alumnos en todas las escuelas. Los paquetes de uniformes incluirán: falda, blusa, playera y un par de zapatos ó pantalón, camisa, playera y un par de zapatos.

3.- El que acaba de recibir nombramiento como director de Comunicación Social de la UAT es Manuel Mario Aguilar González. Le entregó su designación el rector C.P. Guillermo Mendoza Cavazos.

Manuel Aguilar es licenciado en Relaciones Públicas y tiene diplomado en Mercadotecnia Política. Hijo de Pedro «El Ranchero» Aguilar Ortiz, famoso promotor taurino en la Victoria que se fué, y de Carmen González Mejorado, el nuevo funcionario ha sido reportero de televisión, jefe de prensa del partido tricolor municipal, y jefe de prensa del ex presidente municipal Pascual Ruiz García, entre otros cargos.

4.- Dicen… dicen … lo que saben que el presidente AMLO demostrará, evidenciará, hará notar, el tamaño del cariño que le tiene a los tamaulipecos y especialmente a Cd. Victoria cuando en fecha próxima la Secretaría federal de Hacienda dé a conocer de a cuánto es el presupuesto para la Segunda Línea del Acueducto Presa Vicente Guerrrero-Cd. Victoria, y si este alcanza para terminar la obra en 2024 o nomás para hacer aquí y allá unos hoyos que no conduzcan a nada.

AMLO, como sabemos, ya hasta inauguró la Refinería de Dos Bocas en Tabasco, refínería que aún no funciona, y que él prometió que ya funcionaria para julio de 2023. Habrá que ver si AMLO presupuesta esta Segunda Línea, y que esperemos no sea afectado este proyecto de obra por esa prioridad que tiene el jefe de la nación con el muy apreciado por él, Tren Maya.

Como 2023 es año político, año de elecciones, año de dejar una corcholata suya en Palacio Nacional, se ve con optimismo que no ande con pichicaterías en el proyecto de presupuesto federal 2024. Y es que enviarnos cualquier rebanadita de presupuesto para esta Segunda Línea no va a garantizar terminar la obra en 2024. El asunto es que si vemos el tema en razón de conveniencia electoral, de votos para su corcholata pues no le va a afectar electoralmente a MORENA gran cosa, considerando que hay otros entidades del país que concentran un mayor numero de votantes que nuestro lindo Tamaulipas, y son: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Chipas, Michoacán, y Guerrero.

En las pasadas elecciones estatales, incluso el haber perdido la gubernatura de Coahuila, pudo ser para el partido Morena hasta una estrategia, considerando que no se veían muy acaparadores en el mapa nacional, al cabo que ganaron la gubernatura de Edomex, que es la entidad federativa como mayor numero de personas con credencial de votar en toda la nación. En fin que en cosa de pocas semanas veremos la importancia verdadera que AMLO le tiene a Tamaulipas. O como dice el refrán: «Obras son amores y no buenas razones». O como dice el otro refrán: «El Amor no se grita, el Amor se demuestra». NOS VEMOS.