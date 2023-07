Altamira, Tamps.- Para el activista social, José Luis Aparicio Juárez, coordinador y representante de asociación “de ciudadano a ciudadano con el corazón en la mano”, la forma de hacer política tiene que cambiar, puesto que los candidatos en cada tiempo de elecciones se acercan prometiendo y entregando despensas pero una vez obteniendo el triunfo se olvidan la ciudadanía, ocupan el cargo público y con la misma se van dejando la misma problemática social a la gente, que se encuentra en un alto grado de vulnerabilidad.

Aparicio Juárez, detalla que, en su agrupación social, tratando de llevar apoyos y contribuir, con un granito de arena para el ciudadano que así lo requiera en el municipio, basándose en la gente más vulnerable del sector.

El representante de la asociación ha incursionado en el mundo de la política local desde muy joven, a la edad de los 19 años, pero se mantenido alejado y separado de la estructura del Partido Acción Nacional, por más de 6 años, debido a que sus convicciones han sido firmes.

Por lo que reconoce que “la política en sí no ha cambiado, en la forma en la que se acercan los candidatos es la misma de siempre, que ofrecen las clásicas visitas y despensas”.

Con una visión y panorama amplio en el terreno electoral, afirma que “hay que cambiar el rumbo de hacer política, creo que la gente está cansada de esa mínima despensita (sic) que ofrecen cada tres años, cuatro años o seis años, que hay elecciones, así como llegan se van, y la ciudadanía y el electorado ahí se queda, cansados a una despensita, creo que eso hay que cambiarlo”.

“Ahorita, el electorado y tanto la ciudadanía en sí ya está viendo otro tipo de esquema, el político debe cambiar eso, una despensa ya no es garantía que voten por ti, aquí lo que tienen que hacer los políticos es llegar con ideas nuevas, y con temas que ocupan hoy en día la ciudadanía”, agregó.

No obstante, precisa que aspectos como es el sector salud, medioambiente e infraestructura y muchos temas son una problemática constante, principalmente en el sector salud que es lo primordial. “Las altas temperaturas que hemos vivido, no nada más en Tamaulipas sino en todo el país ha habido muchos decesos por golpe de calor”.

Reconoció que “es difícil atender todo de un solo golpe, pero si, podemos contribuir con nuestro granito y cambiar”.

DISTANCIAMIENTO EN LA POLÍTICA

Aparicio, no negó haber estado separado de la política, así como también haber estado dentro de la estructura de Acción Nacional, haber participado activamente, pero expreso que si se alejó un poco de la política, pero sigue creyendo que se pueden hacer buenas cosas con poco, -dice- “y si la gente se evoca apoyarse entre sí, creo que se puede hacer buenas cosas”.

Según el activista social, “no depende de un partido político para hacer las cosas, sino por amigos en las que tiene focalizado a personas que realmente necesitan y se le entregan los apoyos directos”.

“Para apoyar a la gente no se necesita tener ningún cargo público, ni pertenecer algún partido, necesitas tener corazón para lograr vincular y apoyar a la gente, como dice mi slogan “de ciudadano a ciudadano con el corazón en la mano”, somos ciudadanos y podemos ayudar a ciudadanos, ya basta decir que no se puede, si se puede”, indicó.

Agregó que “si nos proponemos, los ciudadanos podemos salir adelante y salir avante, pero también dejar en claro que la política debe cambiar, todo el sistema político porque cada tres años es lo mismo, llegan candidatos y así como llegan candidatos se van sin pan y sin gloría, te prometen y todo lo que tú quieres, y al final se olvidan de ti, se olvidan del pueblo”.

No obstante, hay que reconocer que un factor importante es sumar voluntades entre gobierno y ciudadanía, “debemos de apoyar en cualquier proyecto de los que hayan ganado el cargo de elección popular para que salgan adelante por empezar en cada administración, podemos apoyar con gobierno, la ciudadanía tiene que participar dentro las administraciones independientemente del partido que sea, tenemos que involucrarnos para resolver los problemas de nuestra ciudad”.

EL QUE RESPIRA, ASPIRA

No descarta la posibilidad de participar en algún cargo de elección popular, se le plantea – a lo que respondió- “el que respira, aspira y si me invitan ahí voy a estar, siempre y cuando que el proyecto se fije a lo que busco que es apoyar al sector más vulnerable, que es mucha; la pobreza esta y se palpa vemos mucha gente recolectando botes para venderlos en los centros de reciclajes para llevar un sustento a sus casas, hay gente que vive al día, y otros podemos hacer que cambie esto, y si voy a involucrarme y participar si así lo veo a bien”.

¿Definirá su participación en algún partido que no sea el PAN, puede haber la posibilidad de otro partido si se acerca? Se le cuestionó, -a lo que atacó-, “si claro, no me voy a cerrar, repito, aspiro a contribuir con mi municipio y mi estado, y con mi país”.

Por Agustin Peña Cruz | Noticiaspc.com.mx