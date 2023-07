Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.– Alrededor del 40 por ciento de los propietarios de autos “chocolate”, que no han podido concretar el proceso de regularización ante el Registro Público Vehicular (REPUVE), piden la devolución de los dos mil 500 pesos que pagaron por las “placas mexicanas”.

Según explicó el coordinador estatal de la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (ONAPPAFA), Benito Villela Sáenz, “sería difícil para mí decirles cuantos aun no, pero sí es un porcentaje muy elevado, de 224 citas que se estaban atendiendo en principio debieron ser como 80 citas que no se concretaban y las personas se quedaban con su trámite inconcluso, a ellos se les pidió que pidieran su devolución en las oficinas del SAT aquí en Victoria, pero hasta la fecha no les han regresado nada ningún importe de esa regularización inconclusa”.

Dijo que, “se trata de propietarios que, aunque hicieron citas en el REPUVE, no pudieron realizar el trámite debido a problemas con los títulos que fueron rechazados y tienen el derecho de tramitar la devolución de los dos mil 500 pesos que pagaron ante el SAT para que les reembolsen ese dinero”.

Villela Sáenz, precisó que uno de los “motivos” por los cuales los propietarios de autos americanos fueron rechazados en su solicitud de regularización “fue porque no mostró el título original, sino una copia o bien, el documento tenía leyendas como salvage, que significa que sufrió daños por algún accidente y también porque tiene fecha de ingreso posterior a las establecidas en el Decreto”.

Refirió que cuando las unidades automotrices son rechazadas, sus propietarios que ya pagaron los impuestos y quieren su dinero de vuelta, deberán realizar estos trámites especiales y esperar el reembolso, “sin embargo el SAT no lo ha hecho y eso tiene molestos a los dueños de los autos chocolate que fueron rechazados”, externó el coordinador de ONAPPAFA.

Recordó que en el 2022, “hubo una gran cantidad de vehículos que se quedaron sin poder concretar su proceso porque en el módulo del Repuve les encontraban leyendas como la leyenda salvaje, les encontraban fechas posteriores a las establecidas en el decreto y también muchos problemas en relación con el título extraviado”.

De acuerdo con el Decreto, el pago por la regularización de autos chocolate es de dos mil 500 pesos por unidad, ese dinero se regresará a los estados y municipios para que lo utilicen en el mantenimiento de calles y avenidas.