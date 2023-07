Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.- A través de una carta pública, dirigida al consejo directivo de Canaco Reynosa, ex presidentes del organismo empresarial, socios y medios de comunicación, Odetth Ortiz Melhem, acusó a la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Cecilia Bueno de cometer fraude y hacer mal uso de los recursos del organismo empresarial.

De acuerdo a lo expuesto por Ortiz Melhem, la representante del comercio organizado en Reynosa, “adquirió de mi persona 3 computadoras por seis mil 500 peso y deshonestamente me propuso inflar precios y repartirnos la ganancia cosa que no acepte”.

Refirió en la misiva que, “es importante precisar, para cuidar mi buen nombre y honorabilidad, que el tiempo que fui proveedora de CANACO en alimentos y computadoras, donde además fungí como vicepresidenta de Mujeres Empresarias, cargo del que fui cesada sin aviso por la presidenta siempre me conduje con probidad y buenas practicas, esto a pesar de que Cecilia Bueno me propuso inflar los precios de las computadoras de 6, 500 a 9,500 y repartirnos el resto”.

Por si fuera poco, denunció que Bueno mantiene un adeudo con ella por mil pesos, que según le expresaron en la Canaco ya los cobró de manos de la presidenta “cosa que es mentira, nunca llegó esa cantidad a mis manos”.

Expresó que, “bajo ninguna circunstancia, me preste a ningún acto ilícito, al organismo que tanto me ha brindado, como me lo propuso su presidenta Cecilia Bueno ya que no soy deshonesta, ni ladrona”.

Por tal motivo, “me veo en la obligación de hacer esta carta para alertar al Consejo Directivo de las conductas y malas prácticas de la presidenta de CANACO Cecilia Bueno, ya que estoy convencida, porque lo he constatado que dispone de manera deshonesta del dinero que el comercio de Reynosa paga para el sostenimiento y trabajo de ese organismo”.

Recalcó que sus señalamientos son fundados y tiene evidencia que comprueba estos hechos estando dispuesta a dialogar con cualquier integrante del consejo de este organismo que desee conocer sobre estos actos y sobre las prácticas abusivas; desleales y engañosas de la presidenta Cecilia Bueno.