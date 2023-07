Una de las plataformas digitales con mayor éxito en este momento, es WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea que está triunfando y abarcar a todas las edades, gracias a su practicidad, lo que hace que sea muy fácil de manejar.

En la actualidad, cuando una persona adquiere un dispositivo móvil nuevo, WhatsApp se convierte en una de las primeras aplicaciones que se instala en el celular y las personas esperan impacientes la sincronización de sus contactos, para poder mantenerse en comunicación.

WhatsApp es una herramienta altamente utilizada, no solo para poder mantener conversaciones con nuestros contactos, también se ha utilizado como una herramienta de trabajo que, facilita la comunicación directa entre los clientes y emprendedores, además de contar con una amplia gama de herramientas que hace que resalte de entre otras aplicaciones de mensajería.

Sin embargo, al igual que otras plataformas WhatsApp tiene muchas mejoras que hacer y lamentablemente tiene pérdidas millonarias cada vez que el servidor se cae, dejando incomunicados a millones de usuarios. Pero, este no es el único problema que existe en torno a la aplicación de mensajería instantánea más famosa.

Today @WhatsApp is taking a stand against the dangerous use of spyware. NSO Group claims they responsibly serve governments, but we found more than 100 human rights defenders and journalists targeted in an attack last May. This abuse must be stopped. https://t.co/iSMuwLa9yb

— Will Cathcart (@wcathcart) October 29, 2019