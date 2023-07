Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.- Seis meses después de haber asumido el cargo en la dirigencia sindical, Arnulfo Rodríguez Treviño, sigue pagando deudas heredadas y serios problemas económicos muy fuertes, incluso reveló, “no tenemos ni siquiera servicio de internet, sin embargo estamos a punto de liquidar esos compromisos financieros”.

Reconoció que, “el problema es tan grande, que para sanear las finanzas en la Sección 30, se pidió apoyo al dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas”, gracias al cual ya se logró cubrir las dos terceras partes de ese adeudo, confiando en que para el 15 de julio se liquide la totalidad de las deudas.

El dirigente del magisterio tamaulipeco, reiteró que, “ahorita estamos saneando el problema que nos dejaron en la Sección 30, es un problema muy fuerte pero gracias al maestro Cepeda me está ayudando y ya estamos pagando a empresas porque hubo un compromiso de la Sección 30 que no se liquidó sin embargo ya se pagó ahorita las dos terceras partes era buen recurso y pienso que para el 15 de julio ya pagamos todo”.

Aclaró que se trata de un compromiso seccional, no de algún personaje en particular, y como tal se tiene que pagar lo que en su momento no se liquidó por concepto de, por ejemplo, servicio telefónico, energía eléctrica, internet, boletos de avión y gasto corriente.

“Hubo gastos que no se pagaron y entonces nosotros como se trata de un compromiso seccional aquí no es de nombres, no voy a acusar a tal fulano, es un trabajo institucional y hay que pagar, de los responsables pues allá queda en la conciencia de cada quien, yo asumo mi responsabilidad”.