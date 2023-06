*-Nadie tiene que pagar un peso por realizar el trámite y recordó que el decreto establece con toda claridad que los dueños de las unidades solo pagarán 2 mil 500 pesos.

Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria.- La Secretaria de Finanzas, Adriana Lozano Rodríguez, advirtió que “al exterior de las oficinas fiscales, particularmente de los módulos REPUVE donde se lleva a cabo el proceso de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, hay personas que se quieren aprovechar de la buena fe de los propietarios cobrándoles un dinero para supuestamente facilitarles el trámite”.

Precisó que nadie tiene que pagar un peso por realizar el trámite y recordó que el decreto establece con toda claridad que los dueños de las unidades solo pagarán 2 mil 500 pesos.

“No se deje engañar en las oficinas fiscales no se cobra, solo se cobra el servicio esto es muy importante destacarlo. Pero la corrupción no la hace uno, la hacen dos yo los invito como secretaria de finanzas a que no deje un peso de más en las oficinas fiscales, todos los trámites son completamente gratuitos”.

Lozano Rodríguez reiteró que el coyotaje no es parte de la comunidad laboral de las oficinas fiscales y también exhortó a los interesados en regularizar su vehículo a que no caigan ni participen de este tipo de prácticas ya que, la corrupción no la hace una persona, sino dos.

“Si vienen y nos dicen por acá, oiga es que me están cobrando allá afuera, señora no se preste, señor, no se preste el coyotaje no es parte de la comunidad laboral de las oficinas fiscales siempre va a haber, hace muchísimos años, recuerdo cuando trabajaba en el SAT siempre había”.

Puntualizó que los carros cuyo número de serie inicie con letra no pueden entrar al programa de regularización vehicular ya que la mayoría o la totalidad de esos autos son los que fueron importados directamente de países que no corresponden a Estados Unidos y Canadá y los acuerdos comerciales hacen imposible que puedan ser incluidos en el proceso de regularización