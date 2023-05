La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofreció su tradicional festejo por el Día de las Madres a las trabajadoras sindicalizadas adscritas a los planteles del Campus Victoria, evento en el que se les reconoce su trabajo y dedicación, el cual ha coadyuvado al engrandecimiento de esta casa de estudios.

Al evento desarrollado en un conocido centro social de la localidad asistió la C. P. Imelda Sustaita Salazar, miembro honorario del programa UAT U-NIDO, quien estuvo acompañada del secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Único de Trabajadores de la UAT (SUTUAT), Óscar Valdez Ávila. En su mensaje, el secretario general del SUTUAT felicitó a las madres trabajadoras de la Universidad y agradeció tanto al rector de la UAT, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, como a la esposa de este, la C. P. Imelda Sustaita, por la celebración de tan importante homenaje. Óscar Valdez Ávila destacó el respaldo que el rector brinda a los miembros del SUTUAT, cumpliendo cada una de las obligaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo. Posteriormente, se ofreció el tradicional convivio en honor a las madres trabajadoras de la máxima casa de estudios, cuyos festejos se han desarrollado previamente en las sedes universitarias de las zonas norte, sur y Mante. Con estos emotivos festejos la Universidad reafirma los lazos de colaboración con las trabajadoras integrantes del SUTUAT y destaca la importancia de la labor que realizan cada una de ellas para el crecimiento de la UAT a nivel nacional. En el evento celebrado en esta capital estuvieron también la Dra. Mariana Zerón Félix, secretaria de Investigación y Posgrado; la Dra. Rosa Issel Acosta González, secretaria académica; la Dra. Cinthya Patricia Ibarra González, secretaria de Gestión Escolar; y la Mtra. Mirna Saavedra Merrem, directora de Recursos Humanos.